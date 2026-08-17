Al menos 12 femicidios y travesticidios en los primeros días de agosto

Argentina llegó a la mitad de agosto con al menos 12 femicidios y travesticidios registrados durante los primeros 13 días del mes. Según el relevamiento difundido por la organización Ahora Que Sí Nos Ven, en ese período se contabilizaron nueve femicidios y tres travesticidios en distintos puntos del país.



De los nueve femicidios registrados, ocho fueron directos y uno vinculado. Este último tuvo como víctima a un niño de 12 años. A su vez, los tres travesticidios ocurrieron en Rosario, Córdoba y Quilmes.



Los números profundizan una problemática que ya había mostrado su gravedad durante los primeros días del mes. Entre el domingo 2 y el martes 4 de agosto fueron asesinadas Mailén Antonich, Milagros Cabrera, Janeth Anze Colque y Débora Giuliana Bordón en distintos puntos del país.



El nuevo relevamiento amplía aquel escenario y muestra que los crímenes continuaron durante los días siguientes: al menos 12 víctimas fueron contabilizadas entre femicidios y travesticidios antes de que agosto alcanzara su primera quincena.



El escenario de agosto se suma a un año que ya registraba cifras elevadas de violencia de género. Entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2026, otro relevamiento basado en el análisis de medios gráficos y digitales de todo el país contabilizó al menos 147 víctimas letales.



Ese total estaba compuesto por 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios o transfemicidios.



De esta manera, los 12 casos informados durante los primeros 13 días de agosto se incorporan a un escenario que ya acumulaba 147 víctimas hasta el cierre de julio.

Para denunciar casos de violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 144.