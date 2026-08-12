Sáenz exigirá que la Nación devuelva los fondos que la Provincia está invirtiendo

El gobernador Gustavo Sáenz ratificó que exigirá que la Nación devuelva los fondos que la Provincia está invirtiendo “para sostener y garantizar la continuidad de obras que son responsabilidad del Gobierno nacional y que los salteños necesitan”.

Así, el mandatario explicó que gracias a la intervención provincial continúa la ejecución de obras de infraestructura vial estratégica como “la Ruta Nacional 9/34, la Ruta Nacional 51 y el puente de Vaqueros. Estos son ejemplos concretos”, especificó.

Así y ante la falta de envío de fondos y el riesgo inminente de paralización o rescisión de contratos por parte de las empresas constructoras, el Gobierno salteño tomó la decisión de aportar recursos propios en corredores clave de jurisdicción nacional: “Estamos aportando recursos provinciales para que las empresas puedan continuar trabajando y las obras no se paralicen, a la espera de que la Nación cumpla con los fondos comprometidos”.

Asimismo, Sáenz aseguró que “vamos a seguir defendiendo lo que nos corresponde y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, porque los salteños no podemos seguir esperando”.

La intervención económica del Estado provincial abarca proyectos viales de vital importancia para la seguridad y el desarrollo de la región.

En el caso de la ruta nacional 9/34 entre Rosario de la Frontera y Metán, por decisión del Gobernador se avanza en la recuperación en la actual traza. La Provincia destinará entre $2.800 y $3.000 millones y para posibilitar el inicio de las obras, la Provincia canceló previamente una deuda de $570 millones.

También se intervino financieramente para sostener la continuidad de la obra del puente de río Vaqueros y la circunvalación, así como en la ruta nacional 51, en los tramos 2 y 3, donde Salta asumió un porcentaje del costo para garantizar la operatividad del corredor bioceánico que conecta la Puna salteña con los puertos del Pacífico.

“Estamos haciendo lo humanamente posible para que estas obras no se paralicen”, manifestó el Gobernador e indicó que le corresponde al Gobierno nacional “hacer, cuidar y mantener rutas nacionales con los impuestos que pagan todos los argentinos cuando cargan combustible. Sin embargo, la Provincia está poniendo lo que no le corresponde para que no se paren y las empresas no se vayan”.

Por último, manifestó que las “obras quedan para los salteños, para nuestros hijos y nuestros nietos; por eso voy a pelear por cada peso que nos deben”, aseveró.

