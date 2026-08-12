La esposa de Adorni duplicó su patrimonio durante el período en el que él fue funcionario

El requerimiento de justificación patrimonial que se le formuló al exjefe de Gabinete en las últimas horas evidenció un claro incremento en los ingresos, las compras y los consumos de Angeletti durante el período en que Adorni ocupó cargos públicos.

Para la Justicia, “la reconstrucción que sigue deja atrás el tratamiento individual, porque el patrimonio de Manuel Adorni y el de su cónyuge no funcionan como compartimentos estancos, sino como una unidad económica de hecho”.

“Ambos integran un mismo grupo conviviente, comparten bienes, afrontan gastos comunes y canalizan pagos desde cuentas de uno u otro según la operación”, se agregó al respecto.

Para el fiscal, “los entrelazamientos patrimoniales que se han comprobado entre los nombrados colocan, con el grado de provisoriedad de este momento del proceso, a Bettina Angeletti como persona interpuesta en los términos del art. 268, segundo párrafo, del Código Penal”.

El documentó aclaró que, si bien Angeletti fue incluida en la Declaración Jurada Inicial de 2023, no fue consignada en las Declaraciones Juradas sucesivas —Anual 2023, Rectificativa 2023 y Anual 2024—, sino que recién se la consignó en la Declaración Jurada Rectificativa de 2024.