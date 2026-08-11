El Programa de Formación Artística funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Promoción Cultural y Artística y busca generar espacios de formación y desarrollo artístico, mediante propuestas federales y colectivas de aprendizaje en distintas disciplinas.
El Gobierno oficializó el programa que reemplazará al Coro Nacional de Niños
El Gobierno oficializó el programa que reemplazará al Coro Nacional de Niños, una agrupación que funcionaba desde hacía 59 años y fue disuelta por decreto hace dos semanas. La nueva iniciativa será un proyecto de formación artística de niños y adolescentes.
La medida se implementó a través de la Resolución 806/2026 de la Secretaría de Cultura, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Leonardo Cifelli.
La norma reglamenta y pone en marcha el Programa de Formación Artística que había sido ordenado por el Decreto 687/2026, norma que eliminó el histórico coro infantil creado en 1967.
En una primera etapa, estará integrada por dos líneas de acción: "Práctica y Desarrollo Artístico en Canto Coral" y "Práctica y Desarrollo Artístico en Danzas".
Las actividades propuestas tendrán carácter exclusivamente cultural y artístico, orientadas al desarrollo de capacidades expresivas, interpretativas y a la práctica colectiva. Según se informó, la finalidad no es educativa en términos formales, por lo que la participación en el programa no otorgará títulos, certificados académicos ni habilitaciones profesionales.
La autoridad de aplicación del Programa de Formación Artística será la Dirección Nacional de Elencos Estables, con facultades para dictar las normas operativas y aprobar los instrumentos técnicos y administrativos necesarios para su desarrollo. Además, podrá establecer aclaraciones y lineamientos para la implementación de cada línea de acción.