El Gobierno oficializó el programa que reemplazará al Coro Nacional de Niños, una agrupación que funcionaba desde hacía 59 años y fue disuelta por decreto hace dos semanas. La nueva iniciativa será un proyecto de formación artística de niños y adolescentes.

La medida se implementó a través de la Resolución 806/2026 de la Secretaría de Cultura, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Leonardo Cifelli.

La norma reglamenta y pone en marcha el Programa de Formación Artística que había sido ordenado por el Decreto 687/2026, norma que eliminó el histórico coro infantil creado en 1967.

El Programa de Formación Artística funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Promoción Cultural y Artística y busca generar espacios de formación y desarrollo artístico, mediante propuestas federales y colectivas de aprendizaje en distintas disciplinas.