Lo condenaron a cinco años de prisión por una filmación de su hija menor de edad

Un sujeto de 50 años fue condenado a cinco años de prisión efectiva como autor del delito de producción de material con contenido predominantemente sexual agravado por la minoría de edad de la víctima. Cumplirá la pena en la Unidad Carcelaria 1.



Según consta en la causa, la investigación se inició a partir de un alerta emitido por la red social Facebook acerca de un posible caso de producción de material con contenido sexual infantil. Se logró determinar que entre junio y octubre de 2024, el imputado había realizado y cargado en su perfil privado un video de carácter sexual de su hija de cuatro años de edad. En la investigación no se pudo demostrar la difusión masiva del material ya que no se pudo constatar que haya sido compartido.



Durante la audiencia de determinación de la pena, la fiscalía había solicitado una condena de seis años de prisión efectiva a cumplirse en la Unidad Carcelaria 1. Este pedido había contado con la adhesión de la Asesoría de Incapaces.



La defensa, en tanto, había requerido el mínimo de la pena establecido por ley: cuatro años de prisión efectiva. Y había solicitado una modalidad diferenciada de cumplimiento (prisión domiciliaria) por afecciones de salud.



Por el Ministerio Público intervino la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo. La defensa del acusado estuvo a cargo de Damaris Pereyra Rivera. Por el Ministerio Pupilar intervino la asesora de Incapaces Guadalupe Salatín.