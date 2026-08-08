Muere una niña de tres años al caer el auto en el que viajaba al Nahuel Huapi

Las autoridades locales desplegaron un operativo de rescate que incluyó buzos de Prefectura, bomberos y personal sanitario; el cuerpo de la menor fue recuperado y los padres fueron internados con lesiones y principio de hipotermia.

El siniestro se produjo alrededor de las 16, cuando por causas que se investigan el automóvil perdió adherencia en un tramo resbaladizo de la avenida Bustillo, descendió por un camino de tierra y se precipitó al lago. Testigos relataron que los gritos de auxilio de los padres alertaron a vecinos, que llamaron a los servicios de emergencia y colaboraron en los primeros intentos de rescate. Según fuentes policiales, los progenitores lograron salir del vehículo, pero no pudieron desprender a la niña del cinturón de seguridad antes de que el auto quedara sumergido.

El operativo de búsqueda y rescate fue complejo por las condiciones del lugar: la caída desde gran altura, la presencia de hielo en la superficie del agua y la orografía del sector dificultaron la maniobra de los buzos. Prefectura Naval, dotaciones de Bomberos Voluntarios y equipos médicos trabajaron coordinadamente para extraer el vehículo y recuperar el cuerpo de la menor; los fiscales a cargo del caso supervisaron las tareas y ordenaron peritajes en el lugar. Los padres fueron trasladados al hospital local, donde recibieron atención por traumatismos y por el cuadro de hipotermia derivado de la inmersión en agua helada.

El episodio reaviva la preocupación por la seguridad vial en la ruta que bordea el Nahuel Huapi, especialmente en temporada invernal, cuando la presencia de hielo y la baja temperatura aumentan el riesgo de despistes. En los últimos años, autoridades municipales y provinciales han implementado campañas de prevención, operativos de control de velocidad y mejoras en señalización e iluminación en tramos críticos de la avenida Bustillo; sin embargo, especialistas y organizaciones locales insisten en la necesidad de intensificar el mantenimiento, la limpieza de calzadas y la instalación de barreras de contención en sectores con pendientes pronunciadas.

Técnicos en seguridad vial señalan que la combinación de factores —velocidad inadecuada para las condiciones, calzada helada, falta de neumáticos adecuados y trazados con curvas y pendientes— suele ser determinante en este tipo de siniestros. Recomiendan a conductores extremar precauciones en invierno: reducir la velocidad, mantener distancia de frenado, usar neumáticos de invierno o cadenas cuando corresponda y evitar maniobras bruscas. Asimismo, piden reforzar la fiscalización y la señalética preventiva en los tramos más peligrosos.

Desde el punto de vista judicial, la fiscalía continuará con la investigación para determinar las causas precisas del accidente: se realizarán peritajes mecánicos del vehículo, análisis de la escena, toma de testimonios y, si corresponde, pericias toxicológicas a los conductores. Las autoridades también evaluarán si la infraestructura vial y las medidas preventivas existentes fueron adecuadas para las condiciones climáticas del momento.

La comunidad de Bariloche quedó conmocionada por la tragedia. Vecinos y organizaciones locales expresaron su solidaridad con la familia y reclamaron medidas concretas para evitar que sucesos similares se repitan en una ruta que es, además, un corredor turístico y de alta circulación local. Mientras tanto, los padres de la menor permanecen internados y bajo contención psicológica; la investigación judicial y los informes técnicos definirán los pasos siguientes en la causa.