Flybondi adeuda las indemnizaciones de 700 ex empleados

Mientras pretende reconvertirse en una aerolínea de carga bajo el nombre OCA Air, la low cost Flybondi sigue profundizando su crisis. Ahora, unos 700 exempleados despedidos o bajo retiro voluntario salieron a denunciar a la empresa por el incumplimiento de las indemnizaciones acordadas.

"Más de 700 extrabajadores de Flybondi —empresa cuyo principal dueño es el empresario Leonardo Scatturice— llevan más de tres meses sin cobrar las indemnizaciones por despidos sin causa y los acuerdos de retiro voluntario que la compañía suscribió con ellos", advirtieron en un comunicado que lanzaron este lunes.

En ese sentido, agregaron que la falta de respuestas llevó a cientos de los exempleados a judicializar la situación: "Flybondi mantiene un silencio deliberado que dejó a cientos de familias en todo el país sin ninguna información sobre cuándo regularizará las deudas, obligándolas a recurrir a la justicia: hoy son cientos los expedientes en trámite para ejecutar acuerdos que la propia empresa reconoció y firmó. Cada nuevo incumplimiento fuerza un nuevo proceso judicial, y cada proceso judicial le permite a la empresa ganar tiempo y dilatar una deuda que ya había reconocido por escrito", señalaron.

La situación no es más que el punto más álgido de la crisis que Flybondi viene arrastrando al menos desde inicios de año. En ese momento, a las históricas cancelaciones, impuntualidades, sanciones y llamados de atención del Gobierno se le sumó el aumento del precio de los combustibles por la guerra en Medio Oriente, que terminó por llevar a una crisis abierta de sostenibilidad. Fue cuando comenzaron los despidos, los retiros voluntarios y los problemas de pago del leasing que dejaron a buena parte de su flota en tierra.

En julio, el panorama empeoró todavía más, cuando sus deudas con YPF llevaron a una falta total de combustible que obligó a la empresa a dejar de volar casi completamente por trece días, para solo retormar sus actividades lentamente durante las últimas jornadas.

Frente a este escenario, los extrabajadores de Flybondi denunciaron en su comunicado que los empleados en actividad aún no cobraron los sueldos de junio, julio y el medio aguinaldo, mientras que "el temor a eventuales represalias laborales lleva a muchos empleados a no expresar públicamente sus reclamos, reflejando un clima interno de profunda preocupación, hostigamiento e incertidumbre". También, señalaron, la semana pasada los empleados y exempleados se quedaron sin cobertura de la prepaga y obra social por la falta de aportes de la empresa.