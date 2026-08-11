El Centro Cultural América recibe a las imágenes peregrinas

El Centro Cultural América se prepara para vivir una jornada muy especial con la llegada de las imágenes peregrinas, un encuentro que replica la emotiva experiencia vivida el año pasado.

Las puertas del centro permanecerán abiertas para toda la comunidad entre las 10 y las 18 horas, brindando un espacio y tiempo prudente para que los vecinos, autoridades y público en general puedan acercarse a venerar a las imágenes y recibir su bendición.

A lo largo de la jornada, la permanencia de las imágenes estará acompañada por diversas manifestaciones culturales a cargo de los talleres del centro. Entre las actividades destacadas, los alumnos del taller de folclore ofrecerán presentaciones de danza para amenizar la estadía de los asistentes.

Desde la organización extendieron una cálida invitación a toda la ciudadanía y a las autoridades a sumarse a este evento que combina la fe, la tradición y el arte local en un solo lugar.