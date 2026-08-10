La Provincia ya renovó el 60% del parque automotor de la Policía

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó el acto de entrega de nuevos vehículos destinados a reforzar el trabajo preventivo y de control de la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Salta. Se trata de cuatro camionetas 0km y un minibús con capacidad para 15 pasajeros.

“La seguridad de los salteños es una prioridad. Por eso seguimos invirtiendo para que nuestra Policía tenga más y mejores herramientas para prevenir, controlar y cuidar a los salteños”, subrayó el mandatario.

La incorporación de estos móviles —que constituye la tercera entrega concretada en lo que va del año— se formalizó mediante la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de la Ciudad de Salta para que los fondos obtenidos por multas de tránsito se destinen al fortalecimiento de la seguridad vial.

Esta articulación busca unificar esfuerzos y recursos operativos en el marco de las leyes de tránsito y seguridad vial, fortaleciendo el ordenamiento urbano y la prevención de siniestros viales.

Durante el acto, el gobernador Gustavo Sáenz destacó la importancia de la colaboración institucional y manifestó que "en el contexto económico y social que estamos viviendo en todo el país, todos los que tenemos responsabilidad en la función pública, debemos entender que lo importante es escuchar a la gente, lo que quiere, necesita y le preocupa”.