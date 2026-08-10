La Provincia ya renovó el 60% del parque automotor de la Policía
El gobernador Gustavo Sáenz encabezó el acto de entrega de nuevos vehículos destinados a reforzar el trabajo preventivo y de control de la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Salta. Se trata de cuatro camionetas 0km y un minibús con capacidad para 15 pasajeros.
“La seguridad de los salteños es una prioridad. Por eso seguimos invirtiendo para que nuestra Policía tenga más y mejores herramientas para prevenir, controlar y cuidar a los salteños”, subrayó el mandatario.
La incorporación de estos móviles —que constituye la tercera entrega concretada en lo que va del año— se formalizó mediante la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de la Ciudad de Salta para que los fondos obtenidos por multas de tránsito se destinen al fortalecimiento de la seguridad vial.
Esta articulación busca unificar esfuerzos y recursos operativos en el marco de las leyes de tránsito y seguridad vial, fortaleciendo el ordenamiento urbano y la prevención de siniestros viales.
Durante el acto, el gobernador Gustavo Sáenz destacó la importancia de la colaboración institucional y manifestó que "en el contexto económico y social que estamos viviendo en todo el país, todos los que tenemos responsabilidad en la función pública, debemos entender que lo importante es escuchar a la gente, lo que quiere, necesita y le preocupa”.
En este sentido, remarcó que la seguridad es “un tema que siempre está en carpeta, presente en las distintas reuniones que compartimos no sólo aquí con el intendente de Capital, sino con otros intendentes de distintos puntos de la provincia”,
El ministro de Seguridad Nicolás Avellaneda señaló que, a partir del acuerdo entre los gobiernos provincial y municipal, la recaudación obtenida por el pago de multas y remates se destina a la compra de equipamiento en materia de seguridad vial y para la prevención de accidentes de tránsito.
Explicitó que este tipo de convenios se replicarán en los otros municipios “porque la seguridad vial es una política pública de Estado en el que debemos involucrarnos todos”.
Avellaneda marcó que durante la gestión de Gustavo Sáenz se realizó una inversión histórica en materia de seguridad y próximamente se entregarán nuevos vehículos para continuar reforzando la tarea policial.
Por su parte el intendente de la Ciudad de Salta, Emiliano Durand, subrayó el trabajo articulado entre municipio y provincia: “Siempre el hilo conductor es que el Estado dé respuestas en beneficio de nuestra gente; trabajando en sintonía, administrando bien y dando frutos concretos como el de hoy”.
Acompañaron también la ceremonia realizada en el Patio de Banderas de Casa de Gobierno, el vicegobernador Antonio Marocco; el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, el jefe de Policía, Walter Toledo, además de autoridades provinciales, municipales y de la fuerza policial.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación