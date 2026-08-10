En guardias hospitalarias capitalinas fueron asistidos más de 2100 pacientes

El Ministerio de Salud Pública informa el balance de asistencia en guardias hospitalarias públicas de la ciudad de Salta, que incluyen a los hospitales Materno Infantil, San Bernardo, Señor del Milagro, Papa Francisco, Arturo Oñativia y Miguel Ragone, durante el último fin de semana.

Por otra parte, se comunican las atenciones prehospitalarias, en ese periodo, realizadas por el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) en la capital.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes 7 hasta las 8 del lunes 10 de agosto, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 296 pacientes, de los cuales 57 fueron hospitalizados. Hubo 112 prestaciones de ginecología, 90 atenciones de obstetricia y 49 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 556 pacientes, de los cuales 30 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 90 por patologías respiratorias, 51 por gastroenteritis, 91 traumatismos varios, 6 por convulsiones, 0 por accidente de tránsito, 3 por mordedura de perro, 2 intoxicados y 3 por quemaduras.

Hubo 29 nacidos vivos: 19 hombres y 10 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 737 consultas. De los cuales 555 fueron ambulatorios y 168 hospitalizados.

Hubo 137 personas accidentadas, de las cuales 58 fueron por siniestros de tránsito:

45 motociclistas

2 ciclistas

7 automovilista

1 transeúnte

3 en transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 45 pacientes derivados por otros centros sanitarios y se realizaron 33 cirugías.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 209 pacientes durante el fin de semana, 185 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 16 por derivación y 8 por accidente; de los cuales 1 por arma blanca, 0 por accidente de tránsito, 0 por agresión, 3 mordedura de perro y 4 por otro motivo.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 261 personas y 21 fueron hospitalizadas por neumonías graves, infección urinaria, abdomen agudo, asma y urgencia hipertensiva. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron 62 por infección respiratoria aguda, 25 gastroenteritis, 9 por accidentes de mordeduras de perros. También se registraron picaduras de arañas y de alacrán, neumonía e hipertensión arterial.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 51 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: diabetes mellitus, diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica e infección vías urinarias.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 32 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.

SAMEC

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 362 atenciones prehospitalarias y recibió 1662 llamadas entre las 7 horas del viernes 7 y las 7 del lunes 10 de agosto.

Además se realizó un vuelo sanitario con dos pacientes pediátricos a Buenos Aires y en su regreso con un adulto a nuestra provincia.

Las emergencias más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, más de 45 accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.