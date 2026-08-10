Dictarán un taller de preparación para el nacimiento en el hospital Materno Infantil

El Hospital Público Materno Infantil invita a las embarazadas mayores de 20 años, con al menos 28 semanas de gestación, a participar en los talleres de Preparación Integral para el Nacimiento.

Los talleres comenzarán hoy lunes 10 de agosto, el miércoles 2 y el jueves 3 de septiembre, y se desarrollarán en cinco módulos correlativos. Las clases se dictarán de manera presencial, de 17 a 19 horas, en el hospital.

Los cupos son limitados, por lo que las gestantes deberán inscribirse gratuitamente, enviando un mensaje de WhatsApp al 3875863132. El asistente virtual le dará diferentes opciones; debe seleccionar “Atención para Embarazadas y Preparación del Nacimiento” y seguir las instrucciones.