Dictarán un taller de preparación para el nacimiento en el hospital Materno Infantil
El Hospital Público Materno Infantil invita a las embarazadas mayores de 20 años, con al menos 28 semanas de gestación, a participar en los talleres de Preparación Integral para el Nacimiento.
Los talleres comenzarán hoy lunes 10 de agosto, el miércoles 2 y el jueves 3 de septiembre, y se desarrollarán en cinco módulos correlativos. Las clases se dictarán de manera presencial, de 17 a 19 horas, en el hospital.
Los cupos son limitados, por lo que las gestantes deberán inscribirse gratuitamente, enviando un mensaje de WhatsApp al 3875863132. El asistente virtual le dará diferentes opciones; debe seleccionar “Atención para Embarazadas y Preparación del Nacimiento” y seguir las instrucciones.
Durante los encuentros, las gestantes aprenderán técnicas de respiración, pujo y relajación, así como ejercicios para fortalecer los músculos involucrados en el trabajo de parto.
Además, recibirán información sobre la evolución del embarazo, los signos de alarma, el parto respetado, el puerperio, la lactancia materna y los métodos anticonceptivos posparto, entre otros temas.
Se recomienda a las interesadas asistir con ropa cómoda y una botella de agua, también pueden concurrir con un acompañante.