Un detenido por homicidio en Villa San Antonio

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, investiga un homicidio ocurrido este sábado 31 sobre calle Damián Torino, en Villa San Antonio, de la ciudad de Salta, donde un hombre resultó herido presuntamente con un arma blanca y posteriormente falleció.

De acuerdo con las primeras tareas investigativas, el hecho se habría producido en el contexto de una presunta gresca.

Tras tomar intervención, el fiscal impartió las directivas de rigor. En ese marco, se preservó la escena del hecho y personal de Criminalística y Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizó las tareas correspondientes. Además, se efectuó el relevamiento de testigos y de registros de cámaras de seguridad de la zona.

Asimismo, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la realización de la autopsia.

Como resultado de las tareas investigativas desplegadas para esclarecer el hecho, se logró la detención de un hombre, sospechoso de haber tenido participación en el hecho.

La audiencia de imputación se realizará el próximo lunes.