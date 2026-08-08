Messi arribará a Rosario después de las 20 para despedir a su padre

Lionel Messi arribaría este sábado a Rosario entre las 20 y las 20.30 para acompañar a su familia y despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años luego de atravesar un delicado estado de salud durante los últimos meses.
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Según la información preliminar, no habría una ceremonia velatoria pública y la intención de la familia sería atravesar las próximas horas bajo absoluta reserva, alejada de la exposición pública.

El cuerpo de Jorge Messi sería inhumado en el cementerio Parque del Solar, en la zona de Villa Gobernador Gálvez, aunque los detalles y horarios del procedimiento se mantienen bajo estricto hermetismo y todavía no fueron comunicados oficialmente por la familia.

Lionel se encontraría en viaje hacia su ciudad natal para reencontrarse con su madre, Celia Cuccittini, sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, y el resto de sus seres queridos.

Jorge Messi falleció en Rosario después de una prolongada enfermedad y había recibido atención médica durante los últimos meses, período en el que Lionel siguió de cerca la evolución de su salud.

Desde que se conoció la noticia, clubes, federaciones y organismos del fútbol mundial expresaron sus condolencias, entre ellos AFA, CONMEBOL, Barcelona y distintas instituciones vinculadas con la historia deportiva del capitán argentino.

La llegada de Messi a Rosario estaría prevista para alrededor de las 20 y la despedida de Jorge se desarrollaría exclusivamente en el ámbito familiar, sin velatorio público y con la intención de preservar la intimidad en uno de los momentos más dolorosos de la vida del futbolista.

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