River Plate confirmó la compra del pase de Thiago Almada al Atlético de Madrid

El regreso de Almada se produce en un contexto poco favorable para el equipo. River Plate atraviesa una racha adversa luego perder sus tres primeros partidos en el Torneo Clausura sin marcar goles. Además, fue eliminado en 16avos de final de la Copa Argentina por Aldosivi. El refuerzo llega, entonces, como una respuesta urgente a la falta de resultados y a la necesidad de revitalizar el ataque millonario.

La decisión de Almada de regresar al fútbol argentino responde a su búsqueda de continuidad y protagonismo. En la última temporada con el Atlético de Madrid, el argentino disputó 40 partidos oficiales, pero solo fue titular en 18 ocasiones. En ese lapso, marcó cuatro goles y entregó dos asistencias. La competencia por minutos bajo la dirección de Diego Simeone lo llevó a valorar el proyecto deportivo que le ofreció River Plate, donde espera recuperar la regularidad que lo llevó a ser campeón mundial en Qatar 2022.