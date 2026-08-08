River Plate confirmó la compra del pase de Thiago Almada al Atlético de Madrid
Thiago Almada se transformó este sábado en nuevo futbolista de River Plate segun confirmó el club argentino y también el Atlético de Madrid. “River Plate acordó con Atlético de Madrid la transferencia definitiva del jugador Thiago Almada. El futbolista viajará en las próximas horas al país para sumarse al plantel”, adelantó el Millonario en redes sociales.
“Acuerdo con River Plate para el traspaso de Almada. El jugador argentino continuará su carrera en el conjunto bonaerense tras haber vestido nuestros colores durante una temporada. El Atlético de Madrid y River Plate han llegado a un acuerdo para el traspaso de Thiago Almada al conjunto bonaerense. De esta forma, concluye la aventura del futbolista argentino en nuestro club, al que llegó el pasado verano. En su única temporada como rojiblanco, Almada disputó 40 partidos, en los que marcó cuatro goles y repartió dos asistencias. Desde el Atlético de Madrid le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos profesionales y personales”, comunicó el elenco colchonero.
El desembarcó en River Plate marca un movimiento sin precedentes en el fútbol argentino. La transferencia, que alcanzó la cifra de USD 20 millones, convirtió al atacante en el fichaje más caro de la historia en el ámbito local. El club de Núñez selló la llegada del mediocampista argentino tras negociaciones con el Atlético de Madrid y aseguró un contrato por tres años y medio, hasta 2030.
El desembarcó en River Plate marca un movimiento sin precedentes en el fútbol argentino. La transferencia, que alcanzó la cifra de USD 20 millones, convirtió al atacante en el fichaje más caro de la historia en el ámbito local. El club de Núñez selló la llegada del mediocampista argentino tras negociaciones con el Atlético de Madrid y aseguró un contrato por tres años y medio, hasta 2030.
El regreso de Almada se produce en un contexto poco favorable para el equipo. River Plate atraviesa una racha adversa luego perder sus tres primeros partidos en el Torneo Clausura sin marcar goles. Además, fue eliminado en 16avos de final de la Copa Argentina por Aldosivi. El refuerzo llega, entonces, como una respuesta urgente a la falta de resultados y a la necesidad de revitalizar el ataque millonario.
La decisión de Almada de regresar al fútbol argentino responde a su búsqueda de continuidad y protagonismo. En la última temporada con el Atlético de Madrid, el argentino disputó 40 partidos oficiales, pero solo fue titular en 18 ocasiones. En ese lapso, marcó cuatro goles y entregó dos asistencias. La competencia por minutos bajo la dirección de Diego Simeone lo llevó a valorar el proyecto deportivo que le ofreció River Plate, donde espera recuperar la regularidad que lo llevó a ser campeón mundial en Qatar 2022.