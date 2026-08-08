Central Norte tendrá que viajar en colectivo para jugar contra All Boys, por falta de recursos

El plantel profesional y el cuerpo técnico del cuervo partieron pasado el mediodía rumbo a Floresta, donde el próximo lunes enfrentarán a All Boys por la 24ª fecha de la Primera Nacional, en un partido que tendrá aroma a final por la permanencia.

El conjunto azabache llega a este compromiso después de conseguir el fin de semana una victoria fundamental, esos tres puntos que necesitaba como el agua para mantenerse con vida en la pelea por conservar la categoría. Ahora tendrá por delante una parada durísima frente a un rival directo.

El plantel profesional y el cuerpo técnico del cuervo partieron pasado el mediodía rumbo a Floresta, donde el próximo lunes enfrentarán a All Boys por la 24ª fecha de la Primera Nacional, en un partido que tendrá aroma a final por la permanencia.

El conjunto azabache llega a este compromiso después de conseguir el fin de semana una victoria fundamental, esos tres puntos que necesitaba como el agua para mantenerse con vida en la pelea por conservar la categoría. Ahora tendrá por delante una parada durísima frente a un rival directo.