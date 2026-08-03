En guardias hospitalarias capitalinas fueron asistidos más de 2100 pacientes

El Ministerio de Salud Pública informa el balance de asistencia en guardias hospitalarias públicas de la ciudad de Salta, que incluyen a los hospitales Materno Infantil, San Bernardo, Señor del Milagro, Papa Francisco, Arturo Oñativia y Miguel Ragone, durante el último fin de semana.

Por otra parte, se comunican las atenciones prehospitalarias, en ese periodo, realizadas por el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) en la capital.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes 31 hasta las 8 del lunes 2 de agosto, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 276 pacientes, de los cuales 50 fueron hospitalizados. Hubo 132 prestaciones de ginecología, 61 atenciones de obstetricia y 27 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 533 pacientes, de los cuales 32 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 89 por patologías respiratorias, 56 por gastroenteritis, 88 traumatismos varios, 6 por convulsiones, 4 por accidente de tránsito, 1 por mordedura de perro y 3 por quemaduras.

Hubo 24 nacidos vivos: 13 hombres y 11 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 784 consultas. De los cuales 595 fueron ambulatorios y 160 hospitalizados.

Hubo 163 personas accidentadas, de las cuales 46 fueron por siniestros de tránsito:

· 37 motociclistas

· 3 ciclistas

· 5 automovilista

· 1 transeúnte

· 0 en transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 26 pacientes derivados por otros centros sanitarios y se realizaron 45 cirugías.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 226 pacientes durante el fin de semana, 197 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 16 por derivación y 13 por accidente; de los cuales 1 por arma blanca, 3 por accidente de tránsito, 3 por agresión, 2 mordedura de perro y 4 por otro motivo.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 279 personas y 10 fueron hospitalizadas por neumonías graves, infección urinaria, abdomen agudo, asma, epoc y urgencia hipertensiva. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron 69 por infección respiratoria aguda, 15 gastroenteritis, 6 hipertensión arterial, 3 por accidentes de mordeduras de perros. También se registraron picaduras de abeja, neumonía y enfermedades tipo influenza.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 43 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: diabetes mellitus, diabetes tipo 2, infección vías urinarias y otras atenciones no especificadas.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 30 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.

SAMEC

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 306 atenciones prehospitalarias y recibió 1651 llamadas entre las 7 horas del viernes 31 y las 7 del lunes 2 de agosto.

Las emergencias más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, más de 45 accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.