Se sancionó a 74 conductores alcoholizados

La Policía de Seguridad Vial controló más de 11400 vehículos en distintos puntos de la provincia. Se sancionó a 74 conductores alcoholizados.
 
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La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo preventivo desarrollado en distintos puntos de la provincia durante este fin de semana, con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la importancia de una circulación responsable y el respeto a las normas viales.

En ese contexto, la Dirección General de Seguridad Vial controló 11436 vehículos y detectó 1178 infracciones a las normativas vigentes. Del total, 74 correspondieron a conductores que circulaban con alcohol en sangre, quienes fueron sancionados conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito y la Ley Provincial de Tolerancia Cero. Durante los procedimientos se realizaron 6520 test de alcoholemia.

De esta manera, la Policía de Salta continúa fortaleciendo el trabajo preventivo y de control en rutas y zonas urbanas de la provincia mediante distintos dispositivos operativos, con el objetivo de promover una conducción responsable y reducir la siniestralidad vial.

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La Subsecretaría de Protección Ciudadana, trabajó arduamente para solucionar los diferentes inconvenientes. Se recomienda seguir tomando recaudos teniendo en cuenta que durante los próximos días el alerta podría regresar.
 
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