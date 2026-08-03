Boca empató 2-2 con Newell's en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, por lo que no consiguió su primer triunfo en el campeonato. Santiago Ascacíbar abrió el marcador para el Xeneize, mientras que Matías Cóccaro y Luca Regiardo habían dado vuelta el partido para la Lepra y finalmente Alan Velasco estampó la igualdad.