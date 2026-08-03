Con el empate con Newell's, el elenco de Arruabarrena continúa sin triunfos en el Clausura ya que perdió 3-0 con Deportivo Riestra y ahora igualó 2-2 con la Lepra, por lo que acumula un punto en el torneo. Su próximo partido será el miércoles desde las 19 contra Estudiantes por la segunda fecha, que se disputó entresemana pero Boca debió enfrentar a O'Higgins por la Copa Sudamericana en Chile. La particularidad es que el cruce será en el estadio de Huracán debido a una serie de obras en el Monumental.

Por su parte, los de Kudelka tienen un desempeño irregular en lo que va del torneo, debido a que derrotaron 1-0 a Talleres, perdieron 1-0 con Independiente e igualaron con Boca. De esta manera, cuenta con cuatro unidades y su siguiente compromiso será el 9 de agosto a partir de las 17:45 con Defensa y Justicia en Florencio Varela.