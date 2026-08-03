Milagros D'Amico competirá en el Mundial U20 de Atletismo

La velocista salteña Milagros D’Amico representará al país en el Campeonato Mundial U20 de Atletismo, que se disputará del 5 al 9 de agosto en Eugene, Oregón. La cita internacional llega tras su actuación en el Iberoamericano de Perú, donde fijó la marca nacional U20 y U23 en 11.48 segundos, el tercer mejor tiempo en la historia del país para la distancia.

Federada en la provincia, viajará este domingo junto a su entrenadora Mariana Díaz, quien además estará a cargo de la jefatura de equipo. En su preparación, D’Amico cuenta con la asistencia profesional del Proyecto Prisma de la Secretaría de Deportes.

La nómina albiceleste para el certamen se completa con Olivia Conesa (100 y 200 metros), Carmela Cocco (martillo), Maira Milagros Rosas (jabalina), y Germán David Muñoz (400 metros con vallas).