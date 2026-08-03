Bono de 50 mil pesos para las Fuerzas Armadas y de seguridad federal

El Gobierno nacional otorgó una suma fija de $50.000 a todo el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales, a través de dos publicaciones hechas este lunes en el Boletín Oficial.

La medida, de carácter excepcional, remunerativa y no bonificable, se abonará por única vez junto con los haberes del mes de agosto y alcanza a decenas de miles de agentes distribuidos en distintas fuerzas del Estado nacional.

Los decretos 695/2026 y 696/2026, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los titulares de las carteras de Defensa y Seguridad Nacional, Carlos Alberto Presti y Alejandra Monteoliva, respectivamente, instrumentan la misma decisión, pero a través de dos actos administrativos separados, uno por cada ministerio con jurisdicción sobre las fuerzas alcanzadas.

El primero de los textos comprende al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea—, al personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Defensa. El texto oficial fundamentó la medida en la necesidad de adecuar los ingresos del personal a fin de mantener los estándares adquisitivos de sus remuneraciones, en función de las responsabilidades y la dedicación que exigen sus funciones.

En tanto, el segundo de los decretos corresponde al Ministerio de Seguridad Nacional y abarca un universo más amplio de fuerzas. De acuerdo con lo detallado en el documento oficial, el beneficio alcanza al personal con estado militar de gendarme y a los alumnos en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y al personal con estado policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

También a los efectivos en actividad de la Policía Federal Argentina (PFA), al personal con estado policial en actividad y a los alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), al personal con estado penitenciario en actividad y a los alumnos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del mismo ministerio.

El decreto 696/2026 comparte el mismo fundamento que el anterior. El Gobierno señaló que la medida apunta a “reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.

En ambos casos, la suma fija tiene las mismas características: un monto fijo de $50.000 por persona, de percepción única, remunerativa y no bonificable. La condición de remunerativa implica que el monto se computa a los efectos del cálculo de aportes y contribuciones previsionales, mientras que la condición de no bonificable significa que no sirve de base para el cálculo de otros suplementos o adicionales que se liquidan como porcentaje del salario.