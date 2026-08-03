Turismo de invierno: Viajaron 4,6 millones de personas

La cifra surge del relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que expresó que "las vacaciones de invierno 2026 fueron atípicas porque coincidieron con el Mundial de Fútbol, con un clima inestable y con una situación económica más restrictiva de lo habitual".

También apuntaron que la llegada de unos 400 mil turistas internacionales ayudó a compensar la menor demanda del turismo interno. Así, fueron un total de 4,6 millones de personas por el país, (4,2 millones turistas nacionales), un 5,9% más que el año pasado.

"En estas vacaciones, miles de turistas viajaron a Estados Unidos a seguir a la Selección argentina, lo que se sintió en algunos destinos locales. Pero a la vez, muchos extranjeros se vieron tentados a conocer el país, posiblemente y en buena parte alentados por la marca que fue dejando la selección a lo largo del Mundial", añadieron desde la entidad.