El mandatario enumeró: "Dije que iba a bajar la inflación, la bajé; dije que la economía iba a crecer, la economía crece; dije que iban a caer la pobreza y la indigencia y cayeron; dije que el que las hace las paga y lo cumplí; dije que iba a hacer bajar la inseguridad y lo hice; dije que me iba a aliar estratégicamente con Occidente, cumplí todo".
Javier Milei: "Debería ser reelecto porque cumplí con todo lo que prometí"
Tras anunciar que ya definió a su compañero de fórmula para las elecciones de 2027, el presidente Javier Milei descartó la posibilidad de "un plan platita" el próximo año y se puso en modo campaña: "Debería ser reelecto porque cumplí con todo lo que prometí". "Soy el primer político de la historia argentina que cumplió todo lo que dijo", consideró este domingo.
"Inocencia fiscal, déficit fiscal y modernización laboral las cumplimos, ni los militares se animaron a hacer la modernización laboral. Bajamos la edad de imputabilidad, hicimos el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, sacamos la Ley de Glaciares", siguió el anarcocapitalista y agregó: "Le devolvimos a los argentinos u$s100 mil millones, bajamos los impuestos tres puntos del PBI".
"No voy a hacer populismo. Voy a morir con las botas puestas. No me voy a mover de hacer las cosas bien", prometió el jefe de Estado en LN+ y aseguró que mantendrá la gestión fiscal y monetaria que realizó hasta el momento de la mano del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili.