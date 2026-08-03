Javier Milei: "Debería ser reelecto porque cumplí con todo lo que prometí"

El Presidente negó la posibilidad de "un plan platita" de cara a los próximos comicios presidenciales y prometió morir "con las botas puestas". Además, volvió a atacar a Lula da Silva, acusándolo de "ladrón y corrupto".
PolíticaHace 7 horasPrensaPrensa
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Tras anunciar que ya definió a su compañero de fórmula para las elecciones de 2027, el presidente Javier Milei descartó la posibilidad de "un plan platita" el próximo año y se puso en modo campaña: "Debería ser reelecto porque cumplí con todo lo que prometí". "Soy el primer político de la historia argentina que cumplió todo lo que dijo", consideró este domingo.

El mandatario enumeró: "Dije que iba a bajar la inflación, la bajé; dije que la economía iba a crecer, la economía crece; dije que iban a caer la pobreza y la indigencia y cayeron; dije que el que las hace las paga y lo cumplí; dije que iba a hacer bajar la inseguridad y lo hice; dije que me iba a aliar estratégicamente con Occidente, cumplí todo".

"Inocencia fiscal, déficit fiscal y modernización laboral las cumplimos, ni los militares se animaron a hacer la modernización laboral. Bajamos la edad de imputabilidad, hicimos el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, sacamos la Ley de Glaciares", siguió el anarcocapitalista y agregó: "Le devolvimos a los argentinos u$s100 mil millones, bajamos los impuestos tres puntos del PBI".

"No voy a hacer populismo. Voy a morir con las botas puestas. No me voy a mover de hacer las cosas bien", prometió el jefe de Estado en LN+ y aseguró que mantendrá la gestión fiscal y monetaria que realizó hasta el momento de la mano del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili.

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