Javier Milei: "Debería ser reelecto porque cumplí con todo lo que prometí"

Tras anunciar que ya definió a su compañero de fórmula para las elecciones de 2027, el presidente Javier Milei descartó la posibilidad de "un plan platita" el próximo año y se puso en modo campaña: "Debería ser reelecto porque cumplí con todo lo que prometí". "Soy el primer político de la historia argentina que cumplió todo lo que dijo", consideró este domingo.

El mandatario enumeró: "Dije que iba a bajar la inflación, la bajé; dije que la economía iba a crecer, la economía crece; dije que iban a caer la pobreza y la indigencia y cayeron; dije que el que las hace las paga y lo cumplí; dije que iba a hacer bajar la inseguridad y lo hice; dije que me iba a aliar estratégicamente con Occidente, cumplí todo".