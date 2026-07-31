La octava entrega de Degustar reunirá en Salta bodegas de todo el país

Degustar regresa a Salta para reafirmar su lugar como el gran punto de encuentro enológico de la región. En esta octava entrega, el Club 20 de Febrero abrirá sus puertas el jueves 6 y viernes 7 de agosto, de 20 a 24 horas, para recibir a quienes busquen compartir una salida diferente en pareja, con amigos o en familia, sin necesidad de contar con conocimientos previos.

A lo largo de ambas jornadas, el público podrá recorrer un espacio donde convivirán firmas de gran trayectoria y proyectos emergentes de distintas provincias. Esta diversidad permitirá probar una amplia variedad de etiquetas y, al mismo tiempo, conversar mano a mano con los propios creadores para descubrir el origen, el territorio y la dedicación detrás de cada botella.

Para enriquecer la propuesta, la experiencia sumará gastronomía de la zona y una barra de tragos a base de vino, dentro de una ambientación diseñada para la charla distendida. De este modo, la feria invita a hacer una pausa en la rutina digital para volver a lo esencial: encontrarse, brindar y disfrutar en persona.

Las entradas ya pueden conseguirse a través de https://www.degustar.com.ar e incluyen una copa de cristal de regalo, acceso libre a los puestos de todas las marcas presentes y un voucher por cuatro empanadas.