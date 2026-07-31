La octava entrega de Degustar reunirá en Salta bodegas de todo el país

El clásico encuentro vitivinícola celebra su octava edición en el Club 20 de Febrero con degustación libre, gastronomía regional y diálogo directo con productores de toda la Argentina.
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Degustar regresa a Salta para reafirmar su lugar como el gran punto de encuentro enológico de la región. En esta octava entrega, el Club 20 de Febrero abrirá sus puertas el jueves 6 y viernes 7 de agosto, de 20 a 24 horas, para recibir a quienes busquen compartir una salida diferente en pareja, con amigos o en familia, sin necesidad de contar con conocimientos previos.

A lo largo de ambas jornadas, el público podrá recorrer un espacio donde convivirán firmas de gran trayectoria y proyectos emergentes de distintas provincias. Esta diversidad permitirá probar una amplia variedad de etiquetas y, al mismo tiempo, conversar mano a mano con los propios creadores para descubrir el origen, el territorio y la dedicación detrás de cada botella.

Para enriquecer la propuesta, la experiencia sumará gastronomía de la zona y una barra de tragos a base de vino, dentro de una ambientación diseñada para la charla distendida. De este modo, la feria invita a hacer una pausa en la rutina digital para volver a lo esencial: encontrarse, brindar y disfrutar en persona.

Las entradas ya pueden conseguirse a través de https://www.degustar.com.ar e incluyen una copa de cristal de regalo, acceso libre a los puestos de todas las marcas presentes y un voucher por cuatro empanadas.

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Será del lunes 3 al jueves 13 de agosto en el Hospital Público Materno Infantil, Centros Integradores Comunitarios y Centro Cívico Municipal. El beneficio es para pacientes oncológicos, embarazadas y víctimas de violencia con domicilio en la capital salteña.
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