Fechas y puntos de recarga del Boleto Solidario Municipal

Con el inicio del mes agosto, la Municipalidad a través de la Secretaría de Desarrollo Social realizará la carga del boleto solidario. Las fechas fijadas serán del lunes 3 hasta el jueves 13.

Los lugares asignados serán el Hospital Público Materno Infantil, Centro Integradores Comunitarios de barrio Solidaridad, Santa Cecilia, Asunción, Constitución, Unión y en el Centro Cívico Municipal.

Se recuerda que el beneficio es para pacientes oncológicos, embarazadas y víctimas de violencia con domicilio en la capital.

El cronograma será el siguiente:

Lunes 3 de agosto: Hospital Materno Infantil de 9 a 12.

Dirección: Sarmiento 1301

Martes 4 de agosto: CIC de Solidaridad de 9 a 12.

Dirección: Manzana 414 B Lote 1 de Bº Solidaridad

Miércoles 5 de agosto: CIC de Santa Cecilia de 9 a 12.

Dirección: Manzana 7 Lote 1 de Bº Santa Cecilia

Jueves 6 de agosto: CIC de Asunción de 9 a 12.

Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3).

Viernes 7 de agosto: CIC Constitución de 9 a 12.

Dirección: Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N

Lunes 9 de junio: CIC de Unión de 9 a 12

Dirección: Armada Argentina y J. Mirau de Bº Unión.

Martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de agosto: Centro Cívico Municipal de 9 a 16

Dirección: Av Paraguay 1240