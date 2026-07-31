Encontraron a una nena santafesina de 5 años en Venezuela

Una niña santafesina de cinco años que era buscada desde agosto de 2023 fue localizada en la ciudad de Barinas, en Venezuela, junto a su madre. La menor fue hallada en el marco de una investigación federal por su presunta sustracción, retención y ocultamiento. La hipótesis investigada es que la madre de la niña, identificada con las iniciales F.A.S., habría trasladado a la menor fuera del país sin autorización paterna. El proceso avanza para su restitución internacional a la Argentina.

La búsqueda de M.G.S.A. comenzó cuando su padre presentó una denuncia ante la Comisaría 1ª de la ciudad de Santa Fe. Tras la declaración de incompetencia de la justicia provincial, el expediente pasó al fuero federal y quedó radicado en la Unidad Fiscal Santa Fe en septiembre de 2024.

La fiscalía argentina, a cargo de Natalia Palacín y Juan Claudio Aguirre, señaló que la menor se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Por este motivo, se aceleraron los procedimientos para su retorno a la Argentina. Además, la fiscalía solicitó a Interpol la publicación de una Notificación Azul para monitorear la situación de la madre y asegurar su comparecencia ante la justicia.

El Ministerio Público Fiscal trabaja coordinadamente con la Cancillería Argentina, a través de la Coordinación de Cooperación Jurídica en Materia Civil, Comercial y Restitución de Niños, Niñas y Adolescentes, dependiente de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El objetivo es avanzar en el procedimiento de restitución internacional de la menor, solicitado por el padre.

La investigación federal se desarrolla en dos frentes: la causa penal por la presunta sustracción y el proceso de restitución internacional. Ambos procedimientos avanzan de manera paralela y coordinada, priorizando las medidas para garantizar el regreso seguro de la niña a la Argentina, de acuerdo a lo informado por la Unidad Fiscal Santa Fe. Mientras tanto, prosigue la investigación para esclarecer los hechos.