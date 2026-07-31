Tras un año de rehabilitación, el cóndor andino “Wayra” volvió a volar

Un cóndor andino (Vultur gryphus) que pasó casi un año en rehabilitación, volvió a surcar el cielo de uno de los paisajes más emblemáticos de San Luis, el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Se trata de "Wayra", que en lengua quechua, significa "viento", un nombre elegido por la comunidad a través de una votación que se realizó a través de las redes sociales del ministerio de Turismo y Cultura.
NacionalesHace 2 horasprensaprensa

720

La jornada tuvo su carga espiritual, ya que se realizó una ceremonia encabezada por Lucía de Carmen Calderón, integrante del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) por el pueblo Huarpe de Guanacache.

De esa manera, se realizó un ritual de ofrenda a la Madre Tierra, conocido como Pecne Tao, para pedirle que acompañe el vuelo de Wayra y lo proteja. 

Con la puerta del transportador abierta, Wayra permaneció algunos segundos observando el paisaje, relataron desde la Agencia de Noticias de San Luis. 

Así, en el marco de una postal de paredones rojizos y cañadones, el ejemplar desplegó lentamente sus enormes alas, tomó impulso y comenzó a elevarse hasta desaparecer entre las sierras.

el cóndor es un macho rescatado en julio de 2025 en la cumbre San Luis, luego del aviso de un trabajador de una empresa de telecomunicaciones que realizaba tareas de mantenimiento en antenas.

El hombre observó al cóndor cómo caminaba por los techos y se dio cuenta de que algo no estaba bien: el ave intentaba una y otra vez levantar vuelo, pero no lo lograba. 

Tras el aviso a las autoridades, el ejemplar fue trasladado al Centro de Conservación de Vida Silvestre (CCVS), donde un equipo de veterinarios inició un cuidadoso proceso de recuperación.

“El ave presentaba un cuadro de diarrea, deshidratación y una lesión en el cuello provocada al posarse sobre la estructura. Fue una recuperación larga. Hubo que trabajar mucho para recuperar su musculatura y su condición física, señaló Andrea Gangone, y agradeció el trabajo conjunto realizado por veterinarios, cuidadores y guardaparques.

Te puede interesar
cambios-en-la-vtv-en-caba-los-nuevos-plazos-y-que-pasa-con-los-lugares-habilitados-foto-gcba-juan-ma

Ya rige la nueva VTV: se puede realizar en talleres mecánicos particulares

prensa
NacionalesHace 1 hora
Ya es oficial. El Poder Ejecutivo aprobó las modificaciones a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial que reforman el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) para eliminar la obligación de realizarla en centros específicos y habilitar a cualquier taller mecánico o empresa con capacidad técnica demostrada a hacerla.
Boletín de noticias