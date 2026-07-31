Tras un año de rehabilitación, el cóndor andino “Wayra” volvió a volar

La jornada tuvo su carga espiritual, ya que se realizó una ceremonia encabezada por Lucía de Carmen Calderón, integrante del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) por el pueblo Huarpe de Guanacache.

De esa manera, se realizó un ritual de ofrenda a la Madre Tierra, conocido como Pecne Tao, para pedirle que acompañe el vuelo de Wayra y lo proteja.

Con la puerta del transportador abierta, Wayra permaneció algunos segundos observando el paisaje, relataron desde la Agencia de Noticias de San Luis.

Así, en el marco de una postal de paredones rojizos y cañadones, el ejemplar desplegó lentamente sus enormes alas, tomó impulso y comenzó a elevarse hasta desaparecer entre las sierras.

el cóndor es un macho rescatado en julio de 2025 en la cumbre San Luis, luego del aviso de un trabajador de una empresa de telecomunicaciones que realizaba tareas de mantenimiento en antenas.

El hombre observó al cóndor cómo caminaba por los techos y se dio cuenta de que algo no estaba bien: el ave intentaba una y otra vez levantar vuelo, pero no lo lograba.

Tras el aviso a las autoridades, el ejemplar fue trasladado al Centro de Conservación de Vida Silvestre (CCVS), donde un equipo de veterinarios inició un cuidadoso proceso de recuperación.

“El ave presentaba un cuadro de diarrea, deshidratación y una lesión en el cuello provocada al posarse sobre la estructura. Fue una recuperación larga. Hubo que trabajar mucho para recuperar su musculatura y su condición física”, señaló Andrea Gangone, y agradeció el trabajo conjunto realizado por veterinarios, cuidadores y guardaparques.