Rige un alerta por incendios forestales en la ciudad

La Municipalidad de Salta recomienda aumentar los cuidados durante toda la jornada de hoy, viernes 31 de julio, y mañana, sábado 1 de agosto debido a las condiciones climáticas, ya que rige una alerta por vientos e incendios en la ciudad. El índice de riesgo de incendios forestales de hoy y mañana es Muy Alto.

De acuerdo con el pronóstico, hoy se registrará un frente cálido con temperaturas elevadas, acompañado por una marcada disminución de la humedad y posibles ráfagas de viento Zonda, condiciones que favorecen la generación y propagación de incendios forestales.

Por este motivo, se solicita a los salteños evitar cualquier acción que pueda generar focos ígneos y, ante la detección de humo o fuego, comunicarse de inmediato al Sistema de Emergencias 911 o al 105.

Cabe destacar que, la Subsecretaría de Protección Ciudadana recorre a diario zonas donde pueden originarse focos ígneos para verificar la situación, y realiza acciones preventivas en distintos sectores de la ciudad, como por ejemplo los cortafuegos.

Por eso desde el municipio se recomienda, ante ráfagas de viento:

– Evitar encender fuego en pastizales o microbasurales

– Asegurar objetos que puedan ser despedidos. Permanecer debajo de árboles, postes, balcones, muros, paredes y medianeras

– Retirar de balcones y terrazas objetos que puedan caerse

Cómo prevenir incendios forestales:

– No quemar pastos, restos de poda y/o basura

– No arrojes colillas o fósforos en caminos, senderos o pastizales

– Evitar dejar botellas, plásticos y otros objetos que puedan ayudar al efecto lupa

– En días muy secos y de altas temperaturas, evitar circular en moto por zonas de pastizales