Acuerdo salarial, obra pública y acciones preventivas ante emergencias climáticas

En una conferencia de prensa la vocera de Gobierno, Paula Benavides, brindó un informe sobre los principales ejes de gestión del Gobierno de la Provincia, con especial énfasis en el acuerdo salarial alcanzado con los gremios estatales, la continuidad de la obra pública con recursos provinciales, la defensa de las economías regionales y el trabajo preventivo ante posibles emergencias climáticas.

Destacó la firma del nuevo acuerdo salarial para el segundo semestre de 2026, resultado del diálogo permanente impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz con los representantes de los trabajadores estatales.

El acuerdo contempla un incremento del 13,5% para el segundo semestre, distribuido en aumentos mensuales del 2% entre julio y diciembre, más un 1,5% adicional en ítems específicos acordados en las mesas sectoriales de Educación, Salud y Administración Centralizada. Remarcó como un aspecto central la modificación de la base de cálculo, ya que los incrementos se aplicarán sobre los salarios de junio y no sobre los haberes de diciembre, lo que representa una mejora concreta para los trabajadores.

La vocera señaló que este esfuerzo se realiza en un contexto económico complejo, recordando que durante los últimos cuatro semestres la Provincia sufrió una caída de recursos equivalente a seis meses completos de masa salarial estatal. A pesar de ese escenario, destacó que Salta mantiene seis años y cinco meses consecutivos de equilibrio fiscal, garantizando previsibilidad y sosteniendo el empleo público.

En ese marco también informó que la Provincia continúa fortaleciendo el trabajo conjunto con los municipios mediante reuniones regionales coordinadas por la Jefatura de Gabinete, asegurando herramientas de gestión y un piso de coparticipación para todas las comunas.

Obra Pública

Respecto de la obra pública, Benavides dijo que desde el inicio de la gestión provincial ya se ejecutaron más de 2.770 obras, con una inversión superior a 404 mil millones de pesos, muchas de ellas financiadas con recursos provinciales para evitar su paralización ante el incumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno nacional.

Entre las principales intervenciones mencionó la decisión de la Provincia de financiar la continuidad de la Ruta Nacional 9/34, entre Metán y Rosario de la Frontera; el sostenimiento de los trabajos en la circunvalación de Vaqueros; el incremento del aporte provincial para finalizar la Ciudad Judicial de Orán; el acompañamiento financiero para la Ruta Nacional 51 y la reactivación de 2.000 viviendas que Nación había dejado con un 60% de avance, además de la finalización de 19 Centros de Desarrollo Infantil y más de 60 obras de agua y saneamiento.

Producción bananera y protección fitosanitaria

Durante la conferencia también se informó sobre la postura adoptada por Salta frente a la Resolución N.º 114/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación, referida a la producción bananera.

Benavides explicó que, por pedido del gobernador Gustavo Sáenz, se llevó adelante una reunión junto a autoridades de Jujuy y representantes del sector productivo, donde la Provincia solicitó formalmente la suspensión de la medida hasta contar con mayores garantías sobre el sistema de protección fitosanitaria.

En ese sentido, sostuvo que la prioridad es proteger la producción regional frente al riesgo de ingreso del Fusarium Raza Tropical 4 (TR4) y garantizar que cualquier modificación normativa sea previamente consensuada con las provincias y los sectores involucrados. Asimismo, valoró la predisposición manifestada por las autoridades nacionales para revisar la resolución a partir de fundamentos técnicos.

Fenómeno Súper Niño

Finalmente, la vocera llevó tranquilidad a la población respecto de las previsiones meteorológicas vinculadas al fenómeno conocido como "Súper Niño" y destacó que Salta cuenta desde hace dos años con un Comité de Emergencia que trabaja de manera permanente durante todo el año.

Detalló que, ante distintas contingencias, el Comité distribuyó más de 25.000 módulos alimentarios en más de 40 municipios mediante operativos terrestres, fluviales y aéreos. Además, mediante el operativo "Salta Te Abriga", se asistió a 16 municipios con frazadas, alimentos y ropa de abrigo, mientras que el Hogar de Noche brinda diariamente alojamiento y asistencia a un promedio de 65 personas, alcanzando un máximo de 79 personas durante las jornadas de temperaturas más bajas.

Como parte de las acciones preventivas, informó que el próximo lunes se realizará una reunión de coordinación entre los ministros de Seguridad y de Desarrollo Social y que, entre los días 10 y 15 del mes próximo, autoridades provinciales mantendrán encuentros con la Agencia Federal de Emergencias para fortalecer el trabajo conjunto con las fuerzas nacionales ante eventuales situaciones de riesgo.

Al concluir la conferencia, Benavides reafirmó que el Gobierno de Salta continuará priorizando el diálogo, el equilibrio de las cuentas públicas, la inversión en infraestructura, la defensa de la producción provincial y la planificación anticipada para brindar respuestas concretas a los salteños.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación.