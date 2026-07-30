Todos los condimentos que podés encontrar en el Mercado San Miguel

Quienes visitan la ciudad de Salta buscan llevarse mucho más que un recuerdo. Entre los productos más elegidos por los turistas, en esta temporada invernal, se destacan los condimentos y especias regionales, verdaderos protagonistas de la cocina del norte argentino.

Sus aromas, colores y sabores representan una parte de la identidad cultural salteña y pueden encontrarse en los espacios comerciales del mercado San Miguel ubicados en Ituzaingó 134 y 20 de Febrero 37, donde continúa la actividad de numerosos puesteros acompañados por la Unidad de Administración de Mercados Municipales (UAMM).

Entre los productos más solicitados sobresalen el tradicional pimentón de los Valles Calchaquíes, el ají molido elaborado con productos de la zona, el intenso ají cayena, la pimienta negra, la pimienta roja, el orégano cosechado en la región y los reconocidos ajos salteños.

También son muy buscadas las hierbas y mezclas de especias como provenzal, chimichurri regional, adobos para carnes, comino, romero, laurel, tomillo, estragón, eneldo, cilantro, perejil deshidratado, albahaca, pimentón ahumado, cúrcuma, páprika, canela, clavo de olor, nuez moscada, semillas de mostaza y preparados especiales para empanadas, locro, guisos y asados.

Desde la UAMM destacan que estos productos conservan la identidad gastronómica de la provincia y son elaborados o seleccionados por productores regionales, lo que garantiza calidad, frescura y autenticidad.