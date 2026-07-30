Operativos policiales en la zona norte de la capital salteña

La Policía de Salta llevó desarrolló operativos de Protección Ciudadana en barrios de la zona norte de la capital, entre ellos Ciudad del Milagro, Balneario, Patricio Heiman, entre otros puntos estratégicos. Las acciones fueron planificadas por el Centro de Coordinación Operativa.

Durante los procedimientos, llevados adelante por efectivos pertenecientes a distintas áreas operativas e investigativas, quienes realizaron patrullajes preventivos, controles vehiculares, identificación de personas y tareas investigativas con el objetivo de reforzar la presencia policial y prevenir hechos delictivos.

Durante los mismos, se labraron infracciones contravencionales y se demoró a personas por tenencia de estupefacientes. También se secuestraron distintos elementos de interés para la investigación. Las actuaciones fueron puestas a disposición de las fiscalías correspondientes.

Cabe destacar que los operativos de Protección Ciudadana son implementados en toda la provincia, como parte de un trabajo preventivo orientado a reforzar la presencia policial mediante controles integrales, promover el contacto con los vecinos y profundizar las tareas investigativas en las distintas jurisdicciones.