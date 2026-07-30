La FIFA abrió un expediente contra tres jugadores de la Selección argentina

El Comité Disciplinario de la FIFA inició una investigación contra Leandro Paredes, Thiago Almada, Nahuel Molina y Roberto Ayala por los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026 contra España, y otra contra la AFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" y los cantos que reivindican la soberanía de Argentina sobre las islas, entre otras supuestas infracciones.

La Fédération Internationale de Football Association busca determinar si se incumplieron los artículos 13, 14, 15 y 17 del Código Disciplinario, donde además se establecen las sanciones que se deben aplicar en cada caso. También investigará al jugador español Pablo Páez Gavira, conocido como Gavi, por "conducta antideportiva".

Todos los involucrados ya fueron notificados y tendrán la posibilidad de presentar sus descargos antes de que la Comisión Disciplinaria adopte una resolución definitiva sobre cada caso.

Paredes enfrenta "tres cargos" por "agresión", según el informe de la FIFA. En el Código Disciplinario esta infracción aparece en el artículo 14, apartado 1, inciso i: "Al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (se incluye propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido".

En el apartado tres del mismo artículo se aclara que si la sanción es por partido "solo se computarán a efectos de la ejecución de la suspensión los partidos efectivamente disputados por el equipo correspondiente". Es decir, el castigo se debería aplicar a su tiempo en la Selección argentina, no en Boca Juniors.

Molina será investigado por "dos cargos, uno consumado y otro en intento" por "agresión" y "un cargo" por "conducta antideportiva", tipificado en el mismo artículo, apartado 1 inciso b: "Al menos un partido o un periodo de tiempo adecuado por conducta antideportiva hacia un adversario o cualquier otra persona que no sea un oficial de partido". El tercer investigado por "conducta antideportiva" es Almada, también por "un cargo".

Ayala solo será investigado por "un cargo" por "agresión" a raíz de su cruce con Dani Olmo. Por lo tanto, los más complicados son el futbolista xeneize y el defensor del Atlético Madrid.