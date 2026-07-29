Le fracturó la pierna y no volverá a jugar hasta que su rival se recupere

El Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil dictó una sanción sin precedentes en el fútbol local: el defensor de Internacional de Porto Alegre, Victor Gabriel, ha quedado inhabilitado para competir hasta que el delantero de Cruzeiro, Gabriel Pec, reciba el alta médica tras la fractura que sufrió. La decisión, informada este martes por la Sexta Comisión Disciplinaria del tribunal marca un precedente en la aplicación de medidas disciplinarias por lesiones graves en la liga brasileña.

El episodio que desencadenó esta resolución ocurrió en el enfrentamiento entre Inter de Porto Alegre y Cruzeiro por la decimonovena fecha del campeonato brasileño, celebrado el miércoles pasado. A los 13 minutos del segundo tiempo, una entrada de Victor Gabriel sobre Gabriel Pec derivó en la expulsión directa del defensor por uso de fuerza excesiva.

Los exámenes médicos realizados al delantero confirmaron una fractura en la tibia de la pierna izquierda, lesión que requirió intervención quirúrgica el sábado. “La cirugía se realizó con éxito. Para la honra y la gloria de Dios. Sin Él, nada sería posible”, escribió Gabriel Pec en su cuenta de Instagram tras la operación junto a una imagen en la que aparece en la camilla de la clínica levantando sus dedos pulgares. El atacante agradeció a los médicos responsables y a quienes le enviaron mensajes de apoyo, y afirmó: “Busco recuperarme de la mejor manera posible y lo más rápido que pueda para seguir haciendo lo que amo. Con mis sueños y metas intactos”.

El tribunal consideró que la sanción habitual —que oscila entre uno y seis partidos de suspensión en casos de jugadas violentas— resultaba insuficiente ante la magnitud de la lesión. Por ello, resolvió que Victor Gabriel permanecerá inhabilitado hasta que Gabriel Pec esté en condiciones de regresar a los entrenamientos, con un plazo máximo de 180 días. Esta decisión implica que el zaguero solo podrá volver a disputar partidos cuando los servicios médicos de Cruzeiro confirmen la reincorporación total del atacante a las prácticas habituales, lo que se estima sucederá en un periodo de entre tres y cuatro meses.