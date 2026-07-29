Sáenz destina recursos provinciales para la repavimentación de la ruta nacional 9/34 ante la demora de Nación
Luego de la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de destinar recursos provinciales para la repavimentación de la ruta nacional 9/34 entre Rosario de la Frontera y Metán, avanzan los trabajos de recuperación en la actual traza.
“Quienes transitan por la ruta nacional 9/34, en el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán, no pueden seguir esperando una solución que no llega”, señaló el Gobernador al anunciar la intervención de la Provincia en la traza nacional y agregó: “Tomé la decisión de invertir fondos provinciales en la reparación de ese tramo de la ruta, aunque sea nacional”.
Recordó que las máquinas ya están trabajando desde la semana pasada en la repavimentación de la traza actual “para dar seguridad y fluidez al tránsito y respuesta a una demanda de hace años. Nos comprometimos. Estamos cerca de la gente. Estamos cumpliendo”, aseguró.
La ejecución de la obra contempla un plazo estimado de cinco meses e incluye labores de fresado de carpeta asfáltica, bacheo superficial y profundo, reposición de la calzada, reconstrucción y perfilado de banquinas, además de señalización transitoria y desvíos para el control del tránsito, bajo aprobación técnica de Vialidad Nacional. Asimismo, para posibilitar el inicio de las obras, la Provincia canceló previamente una deuda de $570 millones.
Además, los trabajos demandarán una inversión provincial de entre $2.800 y $3.000 millones, en este corredor clave para Salta al ser uno de los principales de acceso al norte y una vía relevante para producción y el turismo.
En tanto, el convenio suscrito por la Provincia con Vialidad Nacional especifica que la intervención provisoria sobre la calzada existente no altera el contrato de obra pública de la autopista a cargo de la Nación, el cual continuará rigiéndose por los pliegos licitatorios de origen.
Además, el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, recordó que hay una política sostenida de auxilio provincial ante obras importantes frenadas o demoradas por el Estado nacional. Ejemplificó con los casos de asistencia financiera a obras como la construcción del Puente de Vaqueros, la Escuela Técnica Tesla en General Güemes y en el tramo 2 de la Ruta Nacional 51.