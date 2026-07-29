Ayer trabajaron para sofocar 5 incendios forestales

Ayer, durante toda la jornada, la Municipalidad trabajó para sofocar 5 incendios forestales en diferentes puntos de la ciudad.

Distintas áreas municipales trabajaron articuladamente, junto a organismos provinciales, trabajaron arduamente para solucionar los diferentes inconvenientes y ayudar a los vecinos.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana atendió éstos incidentes:

1) Zona colindante Estadio Martearena (superficie afectada: 1 hectárea)

2) Barrio San Benjamín, cercanía calle Capitanes de Güemes (superficie afectada: 2 hectáreas)

3) Ruta 26 (superficie afectada: 100 x 100 m.

4) Barrio Los Gremios, manzana F (superficie afectada: 15 x 15 m.)

5) Loteo Las Marías -Av. Paraguay detrás del mayorista Diarco- (superficie afectada: 100 x 200 m.)

Por otro lado, el equipo social de la Municipalidad dialogó con los vecinos del barrio Benjamin, ubicado sobre Ruta 26, altura Av. Enio Ponttusi, donde había iniciado uno de los focos ígneos.

Por su parte, el equipo de Desarrollo Social de la Municipalidad brindaron tranquilidad a los vecinos en todo momento y se hicieron presente hasta que se solucionaron los problemas.

Teniendo en cuenta que el índice de incendios forestales es Alto durante la jornada de hoy, el municipio recomienda seguir las siguientes indicaciones para prevenir incidentes:

No hacer fuego fuera de los lugares habilitados. Está prohibido por ley.

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos. Son peligrosos porque pueden iniciar incendios.

No arrojar residuos. Las latas y los vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios.

Si hay mucho viento, no encender fuego aunque esté en un sitio autorizado.

Consultar el índice meteorológico de peligrosidad de incendio, difundido por las autoridades.

Se recuerda que ante cualquier situación se debe llamar al 911 o al 105, quien tiene personal de guardia las 24 horas.