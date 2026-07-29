El Gobierno continuará este miércoles con la paritaria

El Gobierno de la Provincia reabrió la mesa paritaria correspondiente al segundo semestre de 2026 con los representantes de los gremios estatales, en un encuentro en el que se analizó el contexto económico actual y se ratificó el compromiso de garantizar la continuidad de los servicios públicos y preservar las fuentes de trabajo.

Durante la reunión, funcionarios del Poder Ejecutivo brindaron un panorama general de la situación económica y señalaron que la política pública provincial se diseña en función de la realidad que atraviesa la sociedad. En ese sentido, remarcaron que la fuerte caída de la actividad económica y la disminución de los recursos provenientes de la Nación impactan directamente en las finanzas provinciales.

Asimismo, explicaron que el escenario actual responde a un modelo económico de carácter ortodoxo, con predominio del mercado sobre la intervención del Estado, lo que se refleja en una marcada retracción de la actividad y del consumo. Indicaron además que la caída de la recaudación afecta las cuentas públicas y mencionaron, entre otros indicadores nacionales, el cierre de miles de empresas, el incremento del desempleo y los niveles de pobreza.

Los funcionarios señalaron que las proyecciones indican que este contexto no registrará mejoras durante el segundo semestre del año. No obstante, reafirmaron la decisión del Gobierno provincial de cuidar el servicio público y a los trabajadores estatales, organizando el presupuesto para sostener el empleo, sin despidos y acompañando la actividad económica mediante distintas medidas.

En ese marco, destacaron la continuidad de la obra pública, la implementación de medidas de alivio fiscal y la reducción de impuestos como herramientas para sostener la economía provincial frente a la crisis.

Durante la jornada, cada uno de los referentes gremiales expuso los requerimientos y planteos de los sectores que representan, dando continuidad al diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales.

Mañana miércoles 29 se retomará la mesa paritaria.



Participaron del encuentro el jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales; el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; el presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés; secretarios de Estado, y referentes de los gremios ADP; AMET, Sadop; UDA; ATE; UPCN, Sindicato de Trabajadore Viales; APSADES; UPES; ATSA; entre otros.