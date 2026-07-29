Quedó habilitada la nueva pasarela peatonal sobre el canal Yrigoyen

La Municipalidad de Salta informa que quedó habilitada una nueva pasarela peatonal sobre el canal Hipólito Yrigoyen, ubicada en cercanías del puente de Las Bumbunas, con el objetivo de mejorar la conectividad y brindar mayor seguridad a los vecinos que transitan diariamente por la zona.

La nueva estructura, que reemplaza a la anterior que estaba deteriorada, permite un cruce más seguro para peatones, facilitando el acceso entre ambos márgenes del canal y optimizando la circulación en un sector de gran tránsito.

Desde el municipio se remarca que esta obra se realizó por pedido de los vecinos para garantizar mayor comodidad y seguridad, más aún teniendo en cuenta que en la zona funcionan dos establecimientos educativos.

Esta intervención forma parte del plan de obras que lleva adelante el municipio para fortalecer la infraestructura urbana y responder a las necesidades de los distintos barrios de la ciudad, promoviendo una movilidad más segura, accesible y ordenada.

Desde la Municipalidad se solicita a los vecinos hacer un uso responsable de la pasarela y colaborar con el cuidado de esta nueva infraestructura, destinada a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. Asimismo, se aclara que la pasarela es únicamente para uso peatonal, por lo que se encuentra prohibida la circulación de motos.