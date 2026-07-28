Exitosas actividades infantiles en los CICs durante las vacaciones de invierno
Con un balance positivo, los Centros Integradores Comunitarios de Solidaridad, San Benito, Santa Cecilia, Gauchito Gil, Unión, Constitución y Bicentenario finalizaron las actividades de invierno.
Durante el receso escolar en la ciudad de Salta, más de 2 mil chicos disfrutaron de las actividades de cine, teatro, cocina, juegos kermes, concurso de disfraces y mucho más.
María Juncosa, coordinadora General de Relaciones con la Comunidad, remarcó que hasta fin de año, habrá diferentes actividades para toda la familia. Los padres que deseen conocer las próximas acciones podrán comunicarse al 3874860774.
Los Centros Integradores Comunitarios funcionan en:
- CIC Gauchito Gil:
Dirección: Av. Discépolo y Fortín Las Juntas
Teléfono: 3872 266189
- CIC San Benito:
Dirección: Av. Discépolo y G. Mors
Teléfono: 387 226 6200
- CIC Solidaridad:
Dirección: Av. Fortin Cedolini Esq. Angastaco
Teléfono: 3872266210
- CIC Santa Cecilia:
Dirección: calles Martín Fierro y Juan Darienzo
Teléfono: 3872266201
- CIC Constitución:
Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3)
Teléfono: 3872266146
- CIC Unión
Dirección: Armada Argentina y J. Mirau de Bº Unión
Teléfono: 3872266246
- CIC de villa Asunción:
Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3)
Teléfono: 3872266133
- CIC Limache:
Demetrio Herrera esquina Gaucho Méndez
Teléfono:3872266199
- CIC Bicentenario:
Av. Los Alpes esq. Veteranos de Malvinas
Teléfono: 3872266138
- CIC San Luis:
Cerro San Bernardo 90 (ruta 51 altura 4 km)
Teléfono: 3872266178