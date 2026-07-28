Exitosas actividades infantiles en los CICs durante las vacaciones de invierno

Durante las dos semanas de receso escolar en la ciudad, hubo cine, teatro, cocina, juegos kermes, concurso de disfraces y mucho más.  Hasta fin de año habrá diferentes actividades para la familia. Para más información comunicarse al 3874860774.
LocalesHace 2 horasprensaprensa

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Con un balance positivo, los Centros Integradores Comunitarios de Solidaridad, San Benito, Santa Cecilia, Gauchito Gil, Unión, Constitución y Bicentenario finalizaron las actividades de invierno.

Durante el receso escolar en la ciudad de Salta, más de 2 mil chicos disfrutaron de las actividades de cine, teatro, cocina, juegos kermes, concurso de disfraces y mucho más.

María Juncosa, coordinadora General de Relaciones con la Comunidad, remarcó que hasta fin de año, habrá diferentes actividades para toda la familia. Los padres que deseen conocer las próximas acciones podrán comunicarse al 3874860774.

 

Los Centros Integradores Comunitarios funcionan en:

 

  • CIC Gauchito Gil:

Dirección:  Av. Discépolo y Fortín Las Juntas

Teléfono: 3872 266189

 

  • CIC San Benito:

Dirección: Av. Discépolo y G. Mors

Teléfono: 387 226 6200

 

  • CIC Solidaridad:

Dirección:  Av. Fortin Cedolini Esq. Angastaco

Teléfono: 3872266210

 

  • CIC Santa Cecilia:

Dirección: calles Martín Fierro y Juan Darienzo

Teléfono: 3872266201

 

  • CIC Constitución:

Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3)

Teléfono: 3872266146

 

  • CIC Unión

Dirección:  Armada Argentina y J. Mirau de Bº Unión

Teléfono: 3872266246

 

  • CIC de villa Asunción:

Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3)

Teléfono: 3872266133

 

  • CIC Limache:

Demetrio Herrera esquina Gaucho Méndez

Teléfono:3872266199

 

  • CIC Bicentenario:

Av. Los Alpes esq. Veteranos de Malvinas

Teléfono: 3872266138

 

  • CIC San Luis:

Cerro San Bernardo 90 (ruta 51 altura 4 km)

Teléfono: 3872266178

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