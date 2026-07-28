Hoy 50 perritos esperan ser adoptados

Desde el área de Bienestar Animal de la Municipalidad se recuerda a los vecinos que en el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” hay actualmente 50 perros en condiciones de conseguir un nuevo hogar y a la espera de una segunda oportunidad para una mejor vida.

Pablo Díaz, director general del Centro de Adopciones, expresó que “realizaremos una nueva jornada de adopción responsable. Será en el hotel Las Vegas, en la calle Ituzaingó 84 en el horario de 16 a 18”.

“Quienes quieran darle un nuevo hogar a los perros que rescatamos del maltrato o el abandono, deberán llevar fotocopias de DNI y boleta de servicio”, explicó el funcionario.

Asimismo, se hace hincapié en la importancia de evitar la reproducción indiscriminada mediante la esterilización, una medida clave para prevenir el abandono y mejorar la calidad de vida de los animales.

También se solicita a la comunidad respetar las normas de convivencia, como el uso de correa en la vía pública y la recolección de residuos, contribuyendo así a una ciudad más limpia y segura.

Adoptar implica un compromiso a largo plazo, por lo que se recomienda evaluar las condiciones del hogar y el tiempo disponible antes de tomar la decisión. Cada adopción responsable representa un acto de empatía y solidaridad que transforma la vida de los animales y fortalece el vínculo entre las personas y sus mascotas.

Finalmente, se recuerda que, ante cualquier situación de maltrato o abandono, los vecinos pueden realizar la denuncia correspondiente a través de los canales oficiales, contribuyendo a la protección de los derechos de los animales, para ello pueden dirigirse al 105, al 147 o bien ingresar a la APP Muni Salta.