Murió la ballena que estuvo varada varios días en la costa de San Isidro

La ballena que estuvo varada varios días en la costa de San Isidro murió en las últimas horas luego de intensos operativos por parte de especialistas y la Prefectura Naval Argentina que tuvo como objetivo trasladarla hasta aguas profundas.

La ballena murió este fin de semana luego de las condiciones desfavorables registradas durante el operativo.

Durante las jornadas trabajaron especialistas de la Fundación Temaikén y Cethus, junto con efectivos de la fuerza de la Prefectura, que desplegó embarcaciones.

“Nuestro equipo acompañó al ejemplar durante todo el operativo, monitoreando permanentemente su estado y realizando las maniobras posibles para brindarle la mejor oportunidad. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos realizados, el animal no logró sobrevivir”, expresaron desde la Fundación Temaikén.

La ballena sei es considerada la tercera especie más grande del planeta, detrás de la ballena azul y la ballena de aleta. Los ejemplares adultos pueden superar los 18 metros de longitud y alimentarse principalmente de krill, pequeños peces y otros organismos marinos.

Desde un comienzo de los operativos, las autoridades indicaron que las labores eran complicadas debido al lugar en el que fue hallado el ejemplar. Se remarcó que durante los días en el que estuvo varado se monitoreó la marea, pero no se registró aumento en el nivel del agua, lo que dificultó las operaciones de rescate.