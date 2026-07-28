Se solicita aumentar los cuidados por un alerta de incendios forestales

Debido a las condiciones climáticas, rige una alerta por vientos e incendios en la ciudad, es por eso que la Municipalidad de Salta recomienda aumentar los cuidados durante toda la jornada. El índice de riesgo de incendios forestales de hoy es Muy Alto.

De acuerdo al pronóstico, hoy habrá un frente cálido con temperaturas altas, acompañado por una marcada disminución de la humedad y posibles ráfagas de viento zonda, condiciones que favorecen la generación y propagación de incendios forestales.

Por este motivo, se solicita a los salteños evitar cualquier acción que pueda generar focos ígneos y, ante la detección de humo o fuego, comunicarse de inmediato al Sistema de Emergencias 911 o al 105.

Cabe destacar que, la Subsecretaría de Protección Ciudadana recorre a diario zonas donde pueden originarse focos ígneos para verificar la situación, y realiza acciones preventivas en distintos sectores de la ciudad, como por ejemplo los cortafuegos.

Por eso desde el municipio se recomienda, ante ráfagas de viento:

– Evitar encender fuego en pastizales o microbasurales

– Asegurar objetos que puedan ser despedidos. Permanecer debajo de árboles, postes, balcones, muros, paredes y medianeras

– Retirar de balcones y terrazas objetos que puedan caerse

Cómo prevenir incendios forestales:

– No quemar pastos, restos de poda y/o basura

– No arrojes colillas o fósforos en caminos, senderos o pastizales

– Evitar dejar botellas, plásticos y otros objetos que puedan ayudar al efecto lupa

– En días muy secos y de altas temperaturas, evitar circular en moto por zonas de pastizales