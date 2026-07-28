En el ingreso al barrio San Carlos se colocarán nuevos semáforos

En el marco del Plan Vial Zona Sur que la Municipalidad ejecutó desde el ingreso al barrio Santa Ana hasta la rotonda de Limache, se están realizando obras de semaforización para mejorar la circulación.

En esta ocasión, en el ingreso al barrio San Carlos se desarrolla tareas de excavación para la construcción de las conexiones y bases necesarias para los nuevos postes y artefactos.

Es importante destacar que, la nueva semaforización se adaptará al recientemente mejorado nodo vial del sector tanto para quienes se dirijan por la avenida Ex Combatientes de Malvinas, de norte a sur o viceversa, como para quienes requieran ingresar o egresar de los barrios San Carlos, Intersindical, Los Odontólogos, Los Molles 2, Los Ceibos y El Aybal, entre otros.