Casi la mitad de los jóvenes vive en condición "vulnerable"

El 48,9% de la población de entre 18 y 29 años en todo el país es vulnerable, según un informe elaborado por investigadoras y profesores del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. Son 4.145.458 jóvenes con "el primario completo o menos" o que integran hogares con algún tipo de privación, económica o estructural, según el Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH) del INDEC.

El 27% de los jóvenes vulnerables se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que el 73% se distribuye en el resto del país. Solo el 32,8% cuenta con estudios secundarios completos y apenas el 6,7% ha cursado estudios terciarios o incluso universitarios.

Del 69,4% que trabaja, solo el 15,3% cuenta con un trabajo formal y un 76% está inserto en una relación laboral no registrada o trabaja por su propia cuenta. Para el 75%, su trabajo o el de otro miembro del hogar es la principal fuente de ingresos y para el 57%, esos ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes.

La mayoría (56,6%) trabaja jornadas de entre 6 y 8 horas, aunque una proporción relevante (24,4%) supera las 8 horas diarias. Los principales rubros en los que se desempeñan jóvenes vulnerables son "Comercio/restaurante" (28,5%), "Construcción" (19,8%), "Ventas en ferias/ambulante/desde la casa/por internet" (15,6%) y "Limpieza/Cuidados" (11,2%).