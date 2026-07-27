Salta se viste de naranja para concientizar sobre el TDAH

Un grupo de madres referentes de la organización TDAH llevará adelante este martes, de 17 a 21, una jornada de concientización destinada a informar a la comunidad sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y promover una mayor inclusión de niños, niñas y adolescentes con esta condición.

La propuesta cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad, se desarrollará en la explanada del Cabildo Histórico e incluirá la entrega de folletería informativa e intervenciones para sensibilizar a la comunidad. Además, se invita a las familias a participar vistiendo prendas o accesorios de color naranja, símbolo que identifica a la comunidad TDAH.

Emilia Brizuela, mamá referente de la organización, explicó que el objetivo principal es «visibilizar y concientizar, especialmente en el ámbito escolar, donde muchas veces las familias encuentran las mayores dificultades para que se comprenda esta condición».

Asimismo, destacó la importancia de impulsar capacitaciones para docentes y actividades destinadas a estudiantes que permitan comprender cómo acompañar a un compañero con TDAH, favoreciendo una convivencia más inclusiva y respetuosa dentro de las aulas.

Desde la organización remarcaron que el TDAH es una condición del neurodesarrollo y convocaron a toda la comunidad a sumarse a la jornada para contribuir a derribar prejuicios, fomentar la empatía y garantizar entornos más inclusivos para todas las infancias.