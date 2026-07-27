Salta solicitó a Nación una reunión para analizar la nueva normativa bananera

El Gobierno, a través del Ministerio de Producción y Minería, solicitó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación la realización de una reunión técnica para analizar el alcance de la Resolución N° 114, que dejó sin efecto distintas normas sanitarias vinculadas al ingreso de bananas provenientes de países con plagas cuarentenarias.

La iniciativa fue impulsada por el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, luego de mantener contacto con productores bananeros del norte argentino, quienes manifestaron su preocupación por los posibles efectos que la medida podría generar sobre la actividad.

A partir de ese planteo, la Provincia promovió la conformación de un ámbito de trabajo junto a autoridades nacionales, especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y representantes del sector productivo de Salta y Jujuy, con el objetivo de analizar los aspectos técnicos de la normativa y su aplicación.

"Queremos que todas las miradas estén representadas. Es fundamental escuchar a los productores, conocer la evaluación de los organismos técnicos y avanzar en un análisis responsable que permita aportar elementos objetivos para la toma de decisiones", señaló Dorigato.

Durante el encuentro, que se realizará en los próximos días, los organismos técnicos expondrán los fundamentos de la resolución y los mecanismos de control fitosanitario vigentes, mientras que los productores presentarán las observaciones surgidas de la realidad productiva de la región.

Las conclusiones serán plasmadas en un documento técnico que será elevado a las autoridades nacionales, con el propósito de contribuir al resguardo de la sanidad vegetal y al fortalecimiento de la producción bananera del norte argentino