La ciudad donde el alcohol y el tabaco son rarezas

Hay una ciudad en Entre Ríos que se diferencia de todas las urbes del país. Es que con unos 9.500 habitantes, alberga una universidad con más de 3 mil estudiantes, un sanatorio que goza de prestigio en toda la Argentina y un centro de vida sana que es referencia nacional. Pero además, es un lugar donde no se consumen cigarrillos ni alcohol, no se ve gente fumando en la calle y la mayoría de los comercios no expende tabaco ni licores. Se la suele denominar como una "burbuja", un mundo aparte donde "no hay lugar para vicios".

Libertador General San Martín, hasta hace poco conocida como "villa" y desde hace mucho como Puiggari es una ciudad que crece sin parar. Su población se incrementó un 30 por ciento solamente entre los censos de 2010 y 2022, cuando se ubicó en los 8.499 habitantes, y hoy está aproximadamente en los 9.500. Ubicada en el sur de Entre Ríos, entre Diamante y Crespo, es conocida en el país por albergar al Centro Adventista de Vida Sana (Cavs), un centro de salud y bienestar por el que desfilan semana tras semana personas que buscan bajar de peso, modificar sus hábitos cotidianos, dejar de fumar o de beber, o simplemente descansar. Muchos de los que pasan son personalidades de la política, el espectáculo, las artes y el deporte, personajes que suelen verse en la televisión, profesionales y empresarios de todas partes del país, y otras personas menos influyentes que se costean con esfuerzo las onerosas estadías. El Cavs funciona como un anexo del Sanatorio Adventista del Plata, centro de salud de excelencia que, con casi mil consultas diarias, ofrece medicina de alta complejidad, atiende pacientes de toda Entre Ríos y muchos de distintos lugares del país y hasta el exterior, con 55 especialidades.

Ya en la estación de colectivos se deja ver el cartel que dice "Ciudad libre de humo - ley N° 9.862". En rigor, la norma es provincial, se reforzó con la adhesión a la ley nacional 26.687 y su objetivo es proteger a los no fumadores del humo ambiental y promover ciudades ciento por ciento libre de humo. Y en Libertador San Martín se lo toman muy en serio. La enorme mayoría de los comercios no expende cigarrillos, no se ven colillas ni paquetes tirados. Y si por casualidad se percibe un lejano olor a tabaco encendido, los lugareños entienden que el consumidor no es del pueblo.

Algo muy similar ocurre con las bebidas alcohólicas. Si bien la ciudad tiene numerosos lugares para sentarse a comer, no se ve a los parroquianos consumir cerveza, vino ni licor alguno, tampoco se ven latas ni botellas en las vidrieras y las góndolas de los comercios gastronómicos, ni vestigios callejeros de su consumo.

La excepción que rompe la norma la da un pequeño surtidor ubicado sobre la ruta 131, casi en las afueras del pueblo, al que muchos habitantes identifican como "La Perdición", y donde, sí, se consigue alcohol y tabaco. Pero no es un lugar concurrido, salvo por lo que están de paso por el pueblo.

Fuente: La Capital