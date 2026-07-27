Hallaron el cuerpo del último de los pescadores desaparecidos

Finalmente, se confirmó que el cuerpo hallado en las costas del partido de Magdalena corresponde a Damián Giubu, el último de los pescadores que habían desaparecido el pasado 14 de junio tras un viaje de pesca en el Río de La Plata. Según confirmó el diario El Día de La Plata, fue la hermana de Giubu quien identificó los restos tras más de un mes de búsqueda.

El operativo se había reactivado con fuerza en las últimas horas, luego de que vecinos denunciaran haber visto un cuerpo flotando entre Bavio y el balneario de Atalaya. Esa alerta obligó a reinstalar el Puesto de Comando de Incidentes en Atalaya, desde donde se coordinaron los rastrillajes por tierra y agua.