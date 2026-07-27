El operativo se había reactivado con fuerza en las últimas horas, luego de que vecinos denunciaran haber visto un cuerpo flotando entre Bavio y el balneario de Atalaya. Esa alerta obligó a reinstalar el Puesto de Comando de Incidentes en Atalaya, desde donde se coordinaron los rastrillajes por tierra y agua.
Hallaron el cuerpo del último de los pescadores desaparecidos
SociedadHace 5 horasPrensa
Confirmaron que los restos corresponden a Damián Giubu, el único que todavía se encontraba desaparecido desde el pasado 14 de junio. La búsqueda se había reactivado con fuerza en las últimas horas, luego de que vecinos denunciaran haber visto un cadáver flotando entre Bavio y el balneario de Atalaya.
Finalmente, se confirmó que el cuerpo hallado en las costas del partido de Magdalena corresponde a Damián Giubu, el último de los pescadores que habían desaparecido el pasado 14 de junio tras un viaje de pesca en el Río de La Plata. Según confirmó el diario El Día de La Plata, fue la hermana de Giubu quien identificó los restos tras más de un mes de búsqueda.
En el operativo de rastrillaje trabajaron los Bomberos Voluntarios de Magdalena, Verónica y Bartolomé Bavio, junto al equipo de Operaciones de la Federación Bonaerense (F9). También se sumaron Defensa Civil, guardaparques de la zona y efectivos de la Policía especializados en Riesgos Especiales.
Te puede interesar
Casi el 50% de los jóvenes argentinos vive en condiciones de vulnerabilidad
prensaSociedadHace 2 horas
Un reciente informe elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierte que el 48,9% de los argentinos de entre 18 y 29 años vive en condiciones de vulnerabilidad. El relevamiento llevado a cabo entre diciembre de 2025 y enero de 2026, fue realizado por un equipo del Ciclo Básico Común en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas (PIDAE-UBA).
El comunicado de Barracas Central por la denuncia de violencia de género contra Gonzalo Morales
PrensaSociedadHace 4 horas
Barracas Central publicó un comunicado en relación a la denuncia por violencia de género realizada durante las últimas horas contra Gonzalo Morales, autor del gol del triunfo ante River en el Monumental.