El hospital Señor del Milagro inicia las incripciones para la segunda cohorte de Concurrencia en Enfermería

El Hospital Señor del Milagro abrió la convocatoria para la segunda cohorte de la Concurrencia en Enfermería 2026, destinada a licenciados y profesionales de Enfermería que deseen ampliar su formación a través de la práctica asistencial en los distintos servicios del establecimiento.

La concurrencia tiene como objetivo fortalecer las competencias profesionales mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y experiencia en un ámbito hospitalario de atención integral, promoviendo la capacitación continua y el desarrollo profesional.

Las inscripciones se recibirán de manera presencial este lunes 27 y mañana martes 28 de julio, de 8 a 13, en la Oficina de Recursos Humanos del Hospital Señor del Milagro.

Los postulantes deberán presentar la siguiente documentación:

Solicitud de inscripción dirigida al gerente general, Dr. José Antonio Soto Ruiz.

Fotocopia autenticada del Documento Nacional de Identidad.

Fotocopia autenticada del título universitario.

Fotocopia autenticada de la matrícula profesional.

Certificado de antecedentes penales.

Currículum vitae nominal.

Seguro de accidentes personales y de mala praxis (a presentar una vez admitido en la concurrencia).

El examen se realizará el 31 de julio y el inicio de la concurrencia está previsto para el 1 de agosto de 2026. El programa contará con un cupo de nueve concurrentes.

Para obtener más información o realizar consultas, los interesados podrán comunicarse a través del correo electrónico [email protected].