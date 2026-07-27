El hospital Señor del Milagro inicia las incripciones para la segunda cohorte de Concurrencia en Enfermería

La propuesta está destinada a profesionales de Enfermería interesados en fortalecer su formación mediante la práctica hospitalaria. Las inscripciones se realizarán este lunes 27 y mañana martes 28 de julio y el cupo será de nueve concurrentes.
LocalesHace 55 minutosPrensaPrensa
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El Hospital Señor del Milagro abrió la convocatoria para la segunda cohorte de la Concurrencia en Enfermería 2026, destinada a licenciados y profesionales de Enfermería que deseen ampliar su formación a través de la práctica asistencial en los distintos servicios del establecimiento.

La concurrencia tiene como objetivo fortalecer las competencias profesionales mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y experiencia en un ámbito hospitalario de atención integral, promoviendo la capacitación continua y el desarrollo profesional.

Las inscripciones se recibirán de manera presencial este lunes 27 y mañana martes 28 de julio, de 8 a 13, en la Oficina de Recursos Humanos del Hospital Señor del Milagro.

Los postulantes deberán presentar la siguiente documentación:

  • Solicitud de inscripción dirigida al gerente general, Dr. José Antonio Soto Ruiz.
  • Fotocopia autenticada del Documento Nacional de Identidad.
  • Fotocopia autenticada del título universitario.
  • Fotocopia autenticada de la matrícula profesional.
  • Certificado de antecedentes penales.
  • Currículum vitae nominal.
  • Seguro de accidentes personales y de mala praxis (a presentar una vez admitido en la concurrencia).

El examen se realizará el 31 de julio y el inicio de la concurrencia está previsto para el 1 de agosto de 2026. El programa contará con un cupo de nueve concurrentes.

Para obtener más información o realizar consultas, los interesados podrán comunicarse a través del correo electrónico [email protected].

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

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