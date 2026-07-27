Operativo de identificación en el barrio Juan Carlos García Basalo

Continuando con las actividades que desarrolla el Registro Civil, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que desde este lunes 27 hasta el viernes 31 de julio se realizarán operativos de identificación tanto en Capital como en el departamento Rivadavia Banda Norte.

Rivadavia Banda Norte

Hoy lunes 27 las acciones comenzarán en la localidad de Coronel Juan Solá; continuarán mañana martes 28 en Los Blancos y finalizarán el miércoles 29 en Pluma de Pato.

La atención iniciará a partir de las 9 de la mañana y se entregarán 120 turnos por orden de llegada.

Capital

Por su parte, este lunes 27 el móvil atenderá en el barrio Juan Carlos García Basalo, en la intersección de San Simón y San Francisco de Asís. Mañana martes 28 las actividades continuarán en Eusebio Mancilla 578, barrio Autódromo.

El miércoles 29 la atención se brindará en Felipe Varela 330, barrio Boulogne Sur Mer, mientras que los días jueves 30 y viernes 31 los operativos se desarrollarán en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Solidaridad.

En Capital, la atención comenzará a las 9 de la mañana y se entregarán 70 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

Desde principios de marzo, los valores de los trámites de identificación fueron actualizados por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Los montos vigentes son los siguientes: el trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Además, se informa que tanto los DNI como los pasaportes, en sus modalidades regular y exprés, están registrando demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo estimado ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte es de aproximadamente 15 días hábiles.

Por este motivo, se recomienda a quienes necesiten gestionar estos documentos que tengan en cuenta los tiempos de entrega, ya que se han registrado numerosos reclamos vinculados a las demoras en la recepción de los ejemplares.