El Mercado San Miguel atenderá en un nuevo anexo mientras avanza su reconstrucción

La Municipalidad de Salta informa que, desde este lunes, comenzará la atención al público en el nuevo anexo del Mercado San Miguel, ubicado en 20 de Febrero 37 (ex Carrefour), donde los vecinos y turistas podrán encontrar frutas, verduras y productos regionales en el horario de 8 a 14 y de 17 a 21.30.

Este nuevo espacio funcionará junto al anexo de Ituzaingó 134, donde continuará la actividad comercial habitual, garantizando que los salteños y visitantes puedan seguir accediendo a los productos característicos del Mercado San Miguel mientras avanzan las obras de reconstrucción del edificio histórico.

En el nuevo anexo atenderán los puesteros que hasta ahora desarrollaban su actividad en el local de pasaje Miramar 433, además de quienes permanecían en el edificio central del mercado. En ese sentido, se recuerda que el anexo de pasaje Miramar 433 dejará de atender al público.

La reorganización de los espacios comerciales permitirá dar inicio a la etapa final de la reconstrucción del Mercado San Miguel, que comprende la demolición del sector ubicado sobre calle Florida. Por este motivo, el edificio central permanecerá completamente cerrado mientras se ejecutan los trabajos previstos.

La obra permitirá recuperar uno de los espacios más representativos de la ciudad con un edificio moderno, seguro y funcional, diseñado para brindar mejores condiciones tanto a comerciantes como a clientes, preservando al mismo tiempo la identidad, la historia y la esencia que distinguen al Mercado San Miguel como uno de los principales centros comerciales de Salta.