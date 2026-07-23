Un meteorito que impactó una casa contenía aminoácidos de origen extraterrestre

Observadores en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island y Pensilvania informaron haber visto una bola de fuego cruzando el cielo durante el día del 16 de julio de 2024. Al pasar a toda velocidad justo al sur de la Estatua de la Libertad, el objeto provocó un estampido sónico que fue sentido por los residentes de la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey.

El fenómeno provino de una roca espacial, del tamaño estimado de una maleta de avión grande, que atravesó la atmósfera terrestre a una velocidad de 14,4 kilómetros por segundo.

A diferencia de otros meteoritos, esta roca espacial era particularmente frágil y se fragmentó a unos 35,4 kilómetros de altura. El radar meteorológico Doppler del Aeropuerto Internacional Newark Liberty detectó una nube de fragmentos que caían desde Staten Island hasta Nueva Jersey.

Solo se recuperó un fragmento que atravesó el techo de un dormitorio principal en una casa de Hillsborough, Nueva Jersey.

Un análisis detallado del meteorito de Hillsborough mostró que se trataba de una condrita carbonácea de tipo CM. La C significa carbonácea, mientras que la M hace referencia al meteorito Mighei, una condrita carbonácea que cayó en Ucrania en 1889.

Estas rocas espaciales son restos de cuerpos rocosos que surcaban el espacio durante los primeros días del sistema solar y contienen minerales hidratados y compuestos orgánicos.

Existen dos tipos de meteoritos CM primitivos —CM1 y CM2— y la principal diferencia entre ellos radica en la cantidad de agua que alteró su composición mientras estaban unidos a un asteroide de mayor tamaño.

Los investigadores clasificaron el meteorito de Hillsborough como un CM½, ya que se encuentra en una fase intermedia entre ambos tipos. Esta muestra representa la segunda vez que se observa la caída de un meteorito CM½ a la Tierra, señaló Jenniskens, pero es la primera que los investigadores han podido estudiar en una muestra tan prístina. Meteoritos similares que cayeron en Indonesia en 2020 se incrustaron en el lodo, explicó Jenniskens.

“Es el primer meteorito tipo CM que contiene fragmentos de roca que conservan la subsuperficie del asteroide original”, afirmó Jenniskens por correo electrónico. “Tenemos aquí una oportunidad única para estudiar las propiedades físicas del asteroide progenitor”.

El meteorito de Hillsborough podría haber pertenecido a una roca espacial de mayor tamaño que orbitaba en el cinturón interior de asteroides, entre las órbitas de Marte y Júpiter.